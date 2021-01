Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’industrie regorge de franchises qui ont connu de bons moments mais qui, pour diverses raisons, ont été peu à peu oubliées. L’un d’eux est Tenchu, une série qui a fait ses débuts en 1998 pour la première PlayStation.

La saga a eu plusieurs livraisons et retombées principales pour les consoles Sony, Microsoft et Nintendo. Cependant, après Tenchu: Shadow Assassins, nous n’avons plus entendu parler d’elle. Now Acquire, le studio de développement en charge de la quasi-totalité de ses tranches, a intérêt à un renouveau.

Takuma Endo, président de l’étude, a récemment évoqué le possible retour de la saga et un nouveau projet lié à l’industrie indépendante qu’il a en main.

Acquérir n’exclut pas complètement le retour de Tenchu

Lors d’une interview avec Famitsu (via Gematsu), Endo a déclaré que la renaissance des Tenchu ​​lui semble difficile aujourd’hui. Malgré cela, le gérant est intéressé par la création d’une nouvelle tranche de la franchise.

Endo a noté qu’il aimerait voir le jeu sur la génération PlayStation 5, s’il y a une occasion de réaliser le projet. D’autre part, il a révélé que l’enregistrement de la marque Stealth Assassin qui a été effectué en 2018 avait été effectué uniquement pour la renouveler.

Cependant, le manager a laissé entendre que la marque est la base d’un éventuel retour de la saga. Endo a expliqué que leurs plans immédiats sont de lancer une marque indépendante pour distribuer des jeux dans le cadre d’Acquire. Son objectif est que la marque publie son premier jeu plus tard cette année. Pour l’instant, aucun détail sur ledit titre n’a été partagé, il faudra donc être patient et attendre.

Enfin, le président d’Acquire a confirmé que Gladiux est toujours en développement. Au cas où vous ne le sauriez pas, il s’agit d’un titre annoncé il y a des mois en tant que successeur de Gladiator Begins pour PSP.

Il est important de mentionner qu’Endo n’a pas pleinement confirmé le retour de Tenchu, mais c’est une possibilité qui pourrait se réaliser à l’avenir. Recherchez plus de nouvelles liées à la saga sur ce lien.