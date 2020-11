Si il y a quelques jours nous avons vu comment un supposé Xiaomi Redmi Note 9 avec connectivité 5G est apparu sur TENAA, c’est maintenant au tour d’un autre modèle de la marque asiatique: le Redmi Note 10 4G. Un modèle, un autre, vu par l’autorité de régulation chinoise chargée de certifier les terminaux avant leur lancement.

Et parmi les caractéristiques filtrées, il y a des aspects détaillés aussi intéressants que les mesures, les RAM utilisée et capacité de stockage, ainsi que la vitesse de l’un de ses processeurs ou les mégapixels de l’appareil photo. À ce stade, nous allons voir ce que ce nouveau terminal Xiaomi peut nous apporter.

Le supposé Redmi Note 10

Grâce à la certification TENAA et à défaut de savoir s’il s’agit du Xiaomi Redmi Note 10 ou s’il s’agit d’un Redmi 10, nous connaissons maintenant plus de détails sur ce téléphone. Un modèle qui a une fiche technique différente des autres terminaux de la marque.

Il a une façade presque tout écran et avec le scanner d’empreintes digitales sur le côté. Avec un panneau LCD de 6,53 pouces, seul l’appareil photo en forme de goutte nuit à la lumière des projecteurs et vole de l’espace.

Le passage par TENAA a révélé la capacité de sa batterie, qui sera de 5900 mAh. Parallèlement à ces données, il a été révélé qu’il disposera d’un processeur à huit cœurs de 2,0 GHz qui pourrait faire partie d’un SoC Helio G85.

Sur le reste du matériel, les chiffres se réfèrent à une RAM disponible en trois options de 4, 6 ou 8 Go. Et la même chose se produit avec le stockage, car ils sont reflétés Capacités de 64, 128 et 256 Go.

Mesurant 162,3 x 77,2 x 9,6 millimètres et pesant 198 grammes, le téléphone sera publié dans sept couleurs différentes: noir, bleu, blanc, vert, violet, rouge, orange.

Via | XiaomiAdicts

