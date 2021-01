Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 20/01/2021 20h12

Bien qu’ils soient sortis depuis 2017, les joueurs continuent de trouver de nouvelles astuces, exploits et façons amusantes de jouer The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Depuis sa première année, le jeu a une énorme communauté, qui a récemment trouvé une nouvelle méthode pour dupliquer Orbes spirituels.

Cet exploit particulier nécessite le “Stockage de mémoire“, Avec lequel vous pouvez conserver le Arc de lumière même après la bataille finale. Une fois que vous avez un nouveau fichier de sauvegarde, vous devrez placer le médaillon de voyage dans Île Eventide, trouvez un sanctuaire que vous n’avez toujours pas surmonté, obtenez le Orbe spirituel et quittez le jeu.

Ensuite, vous devrez charger votre jeu, démarrer la mission de Île Eventide et annulez-le immédiatement. Vous constaterez que votre Orbes spirituels ils sont toujours là, mais le sanctuaire d’où vous les avez obtenus sera toujours marqué comme incomplet.

Via: Le jeu réinventé

