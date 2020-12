Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Assassin’s Creed Valhalla Il est arrivé il y a quelque temps comme l’un des grands lanceurs triple A de la nouvelle génération. Le jeu en a captivé beaucoup avec ses magnifiques paysages de l’Angleterre médiévale ou avec ses incroyables batailles et pillages de Viking.

De plus, de nombreux joueurs ont rencontré plusieurs œufs de Pâques dispersés sur toute la carte. Il y a quelques Le Seigneur des Anneaux, Dark Souls ou Game of Thrones. Maintenant, ils en ont découvert un lié au MOBA de League of Legends.

Il s’avère que les skins de League of Legends et le patron narratif Jared Rosen ont publié sur Twitter son Découverte de la Ligue Easter Egg et qui fait référence au champion JG Sejuani. Dans une conversation que vous pouvez avoir avec un PNJ nommé Birstan, les deux se disputent au sujet des sangliers et c’est là qu’Eivor dit qu’il rencontre une jeune fille bouclier aux armes fortes qui chevauche un sanglier au combat, qu’il a nommé Bristle. C’est ainsi que le sanglier qui monte est connu Sejuani dans l’univers de League of Legends.

Enfin, la scénariste du jeu, la scénariste et designer Samantha Webb a confirmé qu’il s’agissait bien d’un Easter Egg une League of Legends.

QUELQU’UN A TROUVÉ! 🥚🐗 https://t.co/6Zn6Xz52lT – Samantha Webb (@smnthawbb) 7 décembre 2020

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord