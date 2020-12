En plus de sa première smartwatch avec Wear OS?, Le fabricant OnePlus Il sera également lancé au premier semestre de l’année que ses successeurs OnePlus 8T avec la prochaine série OnePlus 9.

Selon les dernières fuites, OnePlus J’envisagerais de commercialiser au moins trois nouveaux modèles. Aux OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, nous devrions ajouter un petit frère que nous connaissons maintenant sous le nom de OnePlus 9 Lite. On ne sait pas si ce modèle est le OnePlus 9i ou s’il s’agit d’un modèle différent.

OnePlus 9 Lite avec Snapdragon 865

Selon des sources fiables d’Android Central, la série OnePlus 9 proposera trois modèles au lancement: OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro avec le processeur le plus puissant de Qualcomm pour 2021, le Snapdragon 888 et un OnePlus 9 Lite Avec le processeur haut de gamme 2020, le Snapdragon 865.

De cette façon, le OnePlus 9 Lite Ce serait le quatrième mobile de la société à répéter le Snapdragon 865 après les OnePlus 8, 8 Pro et 8T. Il semble également que le nouveau OnePlus 9 répéterait le 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. De plus, ils semblent avoir trois caméras arrière.

Il OnePlus 9 Lite Il pourrait s’agir du nouveau budget haut de gamme de OnePlus dont le prix pourrait être inférieur à 600 €, soit le prix que propose actuellement le OnePlus 8T. Son annonce officielle est attendue au premier trimestre de l’année.

Via | Android Central

