Nintendo a annoncé qu’il commencerait à vendre en Europe sur Pack console Nintendo Switch avec jeu Ring Fit Adventure du prochain 11 décembre. De cette manière, ceux qui souhaitent acquérir la console hybride pourront acquérir la version originale de celle-ci, qui sert à la fois à la connecter à la télévision et à jouer en mode portable. Accompagné d’un contrôleur Joy-Con bleu et rouge, ce sera également lui du jeu à succès pour se maintenir en forme.

C’est Ring Fit Adventure

Ring Fit Adventure est un jeu qui comprend deux nouveaux accessoires pour Nintendo Switch, le Ring-Con et une sangle de jambe. Le titre propose 12 mini-jeux différents et des programmes d’exercices personnalisés qui sont parfaits pour tout type de joueur, quel que soit son niveau de forme physique. Le jeu permet de courir sans bouger du site en traversant des prairies verdoyantes ou face à toutes sortes d’ennemis. Aventure en forme d’anneau propose plus de 40 exercices réels, plus de 100 niveaux et de nombreux mondes à explorer. Parmi ses fonctionnalités, il mesure la fréquence cardiaque grâce à la caméra de mouvement infrarouge.

Rupture de stock à de nombreuses reprises, Ring Fit Adventure a atteint la formule du succès.

