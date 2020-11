Selon les mots de son auteur, dans le monde connecté d’aujourd’hui, il est courant toute application parle à un serveur distant à travers d’Internet. Et cela inclut également les logiciels malveillants. Sa solution, contrôler le connexions entrantes et sortantes qui se produisent sur votre Mac.

Depuis plusieurs années, macOS a déjà votre propre pare-feu par défaut. De plus, il est très transparent et est activé pour que vous n’ayez rien à toucher. Cependant, on peut toujours aller plus loin et trouver des solutions plus zélées ou plus contrôlantes telles que LuLu.

Comme le pare-feu macOS, LuLu bloque toute connexion sortante sauf si vous l’approuvez explicitement. De cette façon, nous éviterons applications et jeux se connecter sans autorisation et transmettre des informations sans le savoir.

Surveiller toutes les connexions macOS

Le but de LuLu c’est simple mais efficace. Si rien ne sort de macOS, vous n’avez pas à vous inquiéter. Ces connexions ne se produiront que si vous donnez le feu vert. La même chose se produit avec le pare-feu macOS mais d’une certaine manière plus pratique et visuel.

Selon son responsable, ce pare-feu gratuit a été conçu pour faire un seul travail, mais oui, faites-le bien. Donc, si vous avez besoin d’options avancées, vous devrez utiliser des outils plus complexes.

En pratique, Lulu vous demandera quand une application, un jeu ou un processus souhaite se connecter à Internet. Si vous approuvez cette connexion, vous ne serez plus invité. Vous verrez la liste des approbations et refus dans la fenêtre principale de LuLu. Pour clarifier, ils sont classés selon qu’il s’agit d’applications macOS, d’applications tierces, etc.

En plus de voir si chaque processus ou application peut se connecter ou non, vous pouvez également voir sa fiche technique où vous verrez où s’est-il connecté, à la fois votre domaine et votre adresse IP. Vous aurez également la possibilité d’analyser ce processus ou fichier dans VirusTotal, un antivirus en ligne gratuit pris en charge par Google.

Simple mais facile à installer

Sur le plan technique, LuLu a ses particularités. Par exemple, pour le moment, il analyse uniquement connexions sortantes. Contrairement au pare-feu officiel de macOS, qui gère également les connexions entrantes. Une autre limitation est que cela ne fonctionne qu’avec un seul utilisateur, un problème si vous avez plusieurs utilisateurs configurés sur votre Mac.

Installer LuLu c’est très facile. Votre assistant s’occupe de tout. Bien sûr, pendant le processus, vous devrez redémarrer le Mac, puis décider si vous souhaitez autoriser les applications Apple à se connecter et / ou les applications tierces également. À partir de maintenant, vous verrez les règles et les préférences de ce pare-feu gratuit depuis la barre de menus macOS.

