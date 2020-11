Le Raspberry Pi 400 est une excellente idée car il simplifie la configuration pour ceux qui veulent commencer à profiter du mini-ordinateur monocarte le plus populaire de la planète dès la première minute, sans tracas d’assemblage.

La fondation britannique à but non lucratif à l’origine du projet Pi a créé une nouvelle solution pour la rapprocher d’un plus grand nombre d’utilisateurs. Si Raspberry Pi est un développement éminemment modulaire où des composants optionnels sont ajoutés à partir de la carte, Raspberry Pi 400 est totalement le contraire, un PC complet intégré dans un format de clavier compact.

Mettre un ordinateur sur un clavier n’a rien de nouveau et l’ère de l’informatique moderne au-delà de “Personal Computer” d’IBM a commencé pratiquement avec de telles conceptions, du Commodore 64 au ZX Spectrum, en passant par l’Atari 800XL, c’étaient des micro-ordinateurs avec lequel bon nombre d’utilisateurs ont commencé dans les années 80.

En fait, l’idée de créer le Raspberry Pi est née lorsque son administrateur Eben Upton a contacté un groupe de professeurs, d’universitaires et de passionnés d’informatique pour créer un ordinateur qui encouragerait les enfants à étudier l’informatique dans les écoles britanniques comme il l’a fait en 1981 le Acorn BBC Micro, un autre avec ce format.

La Fondation reprend maintenant cette idée que des fournisseurs tiers comme Kano ont récemment utilisé, créant des solutions PC «tout-en-un» autour de ce projet avec des solutions qui éliminent les composants et les câbles du bureau, et facilite grandement l’installation, la configuration et la mise en service les utilisateurs moins techniques ou ceux qui ne veulent pas trop déranger. Excellent pour démarrer votre enfant, par exemple, et le sortir accessoirement des téléphones portables, des jeux et des réseaux sociaux, en s’amusant mais en apprenant.

Raspberry Pi 400: les avantages du tout-en-un

Raspberry Pi 400 comprend presque tout ce dont vous avez besoin pour implémenter un bureau entièrement fonctionnel. Son châssis a pratiquement le mêmes dimensions et disposition du clavier officiel du projet, sauf son épaisseur pour inclure ses composants et ses connecteurs externes pour les interfaces prises en charge.

Sa base matérielle est la même que la dernière version du Raspberry Pi 4, avec le SoC Broadcom BCM2711 avec quatre cœurs Cortex A72 overclockés pour l’occasion. 1,8 GHz (l’original fonctionne à 1,5 GHz). Malgré la vitesse accrue, le système de refroidissement reste passif sans ventilateurs gênants.

Il comprend 4 Go de RAM, la valeur intermédiaire de cette carte qui a également des versions 2 ou 8 Go, tandis que la connectivité est ce que la carte offre, avec Ethernet, Bluetooth 5 et Wi-Fi 2,4 GHz 802.11b / g / n / ac et 5 GHz.

Les 4 ports USB, USB 3.0, un USB 2.0 et un USB Type-C pour l’alimentation sont également conservés; le port GPIO à 40 broches; la prise jack 3,5 mm, en plus des deux ports micro HDMI avec la possibilité de connecter jusqu’à deux moniteurs 4K. Rappelez-vous que Raspberry Pi 4 dispose d’un décodage H.265 pour les vidéos 4K et 60fps, H.264 pour les vidéos 1080p et 60fps et d’un rendu vidéo 1080p et 30fps.

Comme le reste des versions, prend en charge les cartes microSD où le système d’exploitation et les applications s’exécutent. Le Raspberry Pi Desktop (un Linux basé sur Debian) est officiellement offert, d’autres de la même coupe qu’Ubuntu et un long etc. Parce que Raspberry Pi prend aujourd’hui en charge différentes plates-formes logicielles, y compris un Microsoft Windows 10 IoT Core officiel.

Que peut-on faire avec Raspberry Pi

Raspberry Pi a depuis longtemps laissé derrière lui son objectif initial de stimuler l’enseignement de l’informatique dans les écoles et aujourd’hui, ses différentes versions peuvent être utilisées pour de nombreux projets à tous les niveaux. Raspberry Pi 400 se concentre sur un PC de bureau de base, mais ce développement peut être utilisé dans de nombreux projets. Quelques exemples d’utilisation:

Vous pouvez consulter ce guide Raspberry Pi où nous expliquons le premiers pas avec ce projet, le plus intéressant et le plus populaire des mini-ordinateurs monocarte. Nous incluons également une série de kits pour commencer, même si depuis, l’offre a été mise à jour et est aujourd’hui nombreuse.

Raspberry Pi 400 est officiellement au prix de 70 dollars et est maintenant disponible auprès de fournisseurs courants dans les éditions britanniques, françaises et américaines. Les versions espagnole, allemande et italienne seront ajoutées la semaine prochaine. L’Inde, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et d’autres pays auront des stocks d’ici la fin de l’année.

Pour ceux qui en veulent plus, Raspberry distribuera également un kit complet qui pour 100 dollars va inclure:

Le nouveau Raspberry Pi 400 La souris USB officielle L’alimentation USB-C officielle Une carte SD avec le système d’exploitation Raspberry Pi pré-installé Un câble micro HDMI vers HDMI Le guide officiel du débutant sur le Raspberry Pi

Bien sûr, si vous ne voulez pas ce type d’intégration, mais que vous voulez accéder à ce projet fantastique, vous avez de nombreuses versions de Raspberry Pi auxquelles accéder pour très peu d’argent.