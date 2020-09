Nous sommes maintenant environ sept semaines après le moment où nous nous attendions à voir Amazon Prime Day avoir lieu en 2020, si les choses s’étaient déroulées comme d’habitude. Comme vous le savez probablement, 2020 a son propre plan pour beaucoup de choses, et Prime Day a été l’un des événements touchés, et la dernière série de rumeurs dit qu’il devrait avoir lieu en octobre.

Tenant compte du fait qu’au cours des dernières années, le Black Friday est passé d’un événement shopping d’une seule journée à la fin du mois de novembre et qu’il s’agit désormais essentiellement d’une aventure d’un mois, Prime Day pourrait avoir un impact énorme sur le reste de la saison des achats des Fêtes cette année. Avec un événement énorme comme le Prime Day d’Amazon qui se déroule quelques semaines avant le début de la «saison du Black Friday», les choses pourraient être vraiment intéressantes cette année.

Verizon propose le Pixel 4a pour seulement 10 $ / mois sur les nouvelles lignes illimitées

Des contraintes de disponibilité des produits aux retards d’expédition, plusieurs facteurs joueront dans la façon dont vous faites vos achats des Fêtes cette année, alors décomposons-en quelques-uns.

Les deux événements ne sont pas aussi distincts qu’avant

Lorsque vous avez trois mois entre le Prime Day et le Black Friday, ils se sentent comme deux choses très distinctes qui se produisent. Quand il n’y a que quelques semaines entre eux, on a l’impression qu’ils sont presque les mêmes. Prime Day concerne davantage les achats impulsifs et la recherche de choses en vente dont vous n’avez peut-être pas réalisé que vous vouliez même où le Black Friday a tendance à être davantage des achats réfléchis et recherchés qui sont souvent des cadeaux.

Étant donné que nous aurons probablement moins de 8 semaines complètes entre le Prime Day et le Black Friday, on pourrait supposer que les habitudes d’achat vont être un peu différentes cette année. Pour la plupart, cela signifie qu’il n’y a que quelques chèques de paie entre les événements, et cela pourrait limiter les fonds dont vous disposez à chaque période.

Les gens sont peut-être un peu moins susceptibles de s’offrir quelque chose de nouveau avec les vacances si proches, et d’autres peuvent attendre les offres du Black Friday à la place et craindre que les offres Prime Day ne soient pas aussi bonnes que ce qui arrivera sous peu. .

Amazon pourrait ne pas être en mesure de publier de nouveaux produits

Amazon a normalement un grand événement d’automne où il annonce un certain nombre de produits actualisés et nouveaux. Compte tenu du moment où Prime Day est susceptible d’avoir lieu, il pourrait être difficile pour Amazon d’avoir un stock suffisant pour les nouvelles unités, et nous constatons déjà de faibles quantités disponibles pour le matériel existant. Prime Day a généralement toujours été le meilleur moment pour acheter tout le matériel d’Amazon, et cela pourrait être très différent cette année.

Des produits comme Echo et Eero Pro d’Amazon sont déjà en rupture de stock, ce qui n’est pas un bon signe.

Moins de temps pour réapprovisionner les produits entre Prime Day et Black Friday

Le Prime Day se déroulant normalement en juillet et le Black Friday en novembre, il y a au moins 3 mois complets que les détaillants et les vendeurs doivent réapprovisionner en produits. Maintenant, en 2020, nous parlons potentiellement de 4 à 6 semaines de temps entre les deux événements. Nous avons déjà vu de nombreux produits être en rupture de stock pendant des mois à la fois pendant la pandémie, et il est peu probable que cela change comme par magie au cours des prochains mois.

Cela signifie qu’en tant qu’acheteur, vous devriez acheter des produits susceptibles de se vendre aussi rapidement que possible. Des choses comme la Nintendo Switch, les Chromebooks, les webcams et tant d’autres éléments aléatoires sont presque impossibles à trouver depuis avril 2020. À ce stade, plus vous attendez pour l’acheter (si vous pouvez le trouver en stock), plus votre les chances de l’avoir à offrir en cadeau deviennent.

Les retards d’expédition ralentissent les choses

Source: Amazon

Alors qu’Amazon a travaillé dur pour construire son réseau de livraison ces dernières années, près de 40% des livraisons du «dernier kilomètre» sont effectuées par USPS, ce qui peut poser un gros problème pour l’afflux de commandes à venir. Amazon se vante constamment chaque année des millions de produits vendus, ce qui signifie qu’il y aura probablement des millions de boîtes supplémentaires à livrer, et cela s’ajoute à toutes les autres expéditions de vacances que les gens feront.

Nous savons déjà que USPS est sauvegardé et que ces retards pourraient avoir un impact important sur les choses. Cela signifie que vous devrez mieux planifier ce qui se passe et vous attendre à ce qu’il y ait des retards. Nous avons vu des colis USPS rester dans des endroits pendant plus d’une semaine, donc la meilleure chose à faire est d’être patient et de comprendre que les choses prendront plus de temps pour vous parvenir cette année.

Si Prime Day provoque un autre goulot d’étranglement dont le service postal ne peut pas se remettre et éliminer avant le Black Friday, cela pourrait signifier que la saison des achats des Fêtes, qui s’était auparavant écoulée jusqu’à la toute fin de décembre, pourrait maintenant se terminer plus près du début. de décembre pour garantir que vous pouvez obtenir les articles que vous commandez.

Il y aura probablement moins de magasinage en personne cette année

Avec les épidémies de COVID-19 toujours en cours, il est probable que davantage de personnes seront obligées de faire leurs achats à domicile cette année. Les détaillants font tout ce qui peut être fait pour réduire au minimum les foules dans les magasins et assurer la sécurité des gens, et une partie de cela sera probablement une plus grande impulsion aux achats en ligne que nous n’en avons vu dans le passé.

Prime Day a toujours été un événement en ligne, mais plusieurs détaillants ont tendance à se joindre au plaisir, et la façon dont cela est géré maintenant affectera la façon dont les achats du Black Friday se déroulent quelques semaines plus tard. Il est peu probable que nous voyons des fermetures de porte en magasin cette année, et en fait, de nombreux détaillants déclarent déjà que les emplacements physiques des magasins seront fermés à Thanksgiving cette année pour la première fois depuis quelques années.

Prime Day ou Black Friday sera-t-il le grand gagnant?

Il est trop tôt pour dire à ce stade si Prime Day ou Black Friday sera le plus grand événement d’achat. Amazon n’a même pas encore confirmé l’existence de Prime Day cette année, il est donc difficile de savoir si nous verrons même l’événement se produire. Si nous devions faire des suppositions éclairées, ce serait que le Prime Day est plus important que jamais pour le succès des achats des Fêtes cette année. Avec la façon dont toutes les cartes sont empilées actuellement, Amazon doit vraiment proposer des offres intéressantes, des plans d’expédition améliorés et la disponibilité des produits afin d’impressionner tout le monde.

Heureusement, si Prime day est un buste, Black Friday suit de très près, il y aura donc une chance de marquer tous les cadeaux et gadgets dont vous avez besoin alors.

