Les mobiles Android partagent une grande quantité de données avec les serveurs de Google, également de manière passive. Ceci est précisé dans un procès contre la société intenté aux Etats-Unis: selon les plaignants, un mobile Android envoie environ 8,8 Mo par jour sans que l’utilisateur fasse quoi que ce soit et avec le téléphone d’usine. 94% de ces communications se font avec Google.

Nous savons tous que nos smartphones accèdent à Internet pour nous montrer des informations, à la fois lors de l’utilisation d’applications et lorsque nous éteignons l’écran. Les applications reçoivent des notifications, les sauvegardes téléchargent leurs journaux et une grande quantité de données est synchronisée avec nos comptes, en particulier avec Google. Combien? Un procès aurait mis un chiffre sur les données passives: 260 Mo par mois.

8,8 Mo par jour et 94% de ces données passives dirigées vers Google

Le recours collectif a été déposé devant les tribunaux de San José, en Californie. Comme reflété dans ladite demande (via The Register), les utilisateurs de plusieurs Android se sont joints à rapportent l’énorme consommation passive de leurs téléphones. Selon les tests qu’ils ont effectués pour formaliser les données de la demande, Google aurait développé Android pour que chaque appareil communique en permanence avec les serveurs pour transmettre des informations sans que l’utilisateur en ait conscience et sans utiliser activement les applications de l’entreprise.

Au-delà de ce qu’implique l’échange de données mobiles entre les serveurs de Google et les appareils Android en termes de confidentialité, le procès dénonce la grande consommation passive d’informations. Sans vraiment savoir ce qui est transmis avec les données, une analyse commandée par les avocats des plaignants, et réalisée sur un Samsung Galaxy S7 auquel aucune application n’a été installée pour le laisser tel qu’il provenait de l’usine, a montré que le téléphone consommait 8,8 Mo de données mobiles par jour. Sur ce chiffre, et toujours selon les données des avocats, 94% des communications correspondaient à l’envoi d’informations aux serveurs de Google. Un compte Google avait été enregistré sur le mobile.

Selon les données des plaignants, l’Android testé a contacté 389 fois par jour avec les serveurs de Google sans que les applications de l’entreprise ne soient utilisées à aucun moment.

Cet échange d’informations aurait un objectif clair pour les plaignants, comme indiqué dans la demande:

“[Google] conçu le système d’exploitation Android pour collecter de grandes quantités d’informations sur les utilisateurs; que Google utilise pour générer des milliards de bénéfices annuels en vendant des publicités numériques ciblées. “

Parmi les informations transmises entre les serveurs Android et Google figurent les données de localisation, les enregistrements d’utilisation de chaque appareil, les informations sur les applications installées, l’analyse Play Protect et diverses données utilisateur qui, en théorie, sont stockés dans le compte Google. Le problème, selon le procès, est que une grande partie des informations est transmise sans que l’utilisateur n’utilise activement son téléphone, ce qui n’implique pas seulement des risques pour la vie privée, mais aussi une consommation qui n’a pas pu connaître son débit et qu’elle doit également payer.

Pour le moment le procès est en cours devant les tribunaux californiens. Nous avons contacté google pour savoir s’il a une réponse officielle à celle présentée devant les tribunaux californiens. 2020 n’est pas une bonne année pour Google dans votre pays.

Via | Le registre

