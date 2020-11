Le Samsung Exynos 1080 était déjà connu en raison d’une première fuite de Samsung lui-même, et il sera officiellement lancé prochainement: Le 12 novembre est la date choisie pour cette. L’événement aura lieu en Chine et tout indique que le processeur va booster le milieu de gamme du constructeur.

La dernière partie de chaque année n’est pas seulement importante pour ceux qui fabriquent des smartphones, mais également pour les entreprises qui développent les processeurs. Qualcomm révèle généralement son SoC le plus important pour l’année à venir en décembre, quelque chose qui se produira également en 2020. Et Samsung a préparé une présentation qui éveille l’attention: le futur Samsung Exynos 1080 a un pied (ou un noyau) dans la rue. Bien entendu, il ne vise pas le Galaxy S, du moins en principe.

Samsung Exynos 1080: 5G, cœurs Cortex A-78 et GPU Mali-G78

Compte tenu du fait que, au moins selon les fuites, nous sommes à quelques semaines de voir le Samsung Galaxy S21 dévoilé, le plus logique serait de penser que l’Exynos 1080, déjà sûr, améliorera le nouveau téléphone de la marque. Mais ce n’est pas le cas: Samsung a confirmé à l’Autorité Android les principales caractéristiques du futur SoC, certaines des spécifications qui vous lient au milieu de gamme; J’en profiterai donc sûrement pour apporter la 5G au futur Samsung Galaxy A.

L’invitation à l’événement le rend très clair: le Samsung Exynos 1080 sera présenté le 12 novembre en Chine. Nous n’avons pas de données officielles dans cette invitation, mais quelques détails confirmés qui montrent l’âme de milieu de gamme du processeur: il inclurait les noyaux ARM Cortex A-78, utiliserait le GPU Mali-G78 et profiterait pour inclure un modem 5G parmi les fonctionnalités de connectivité. De plus, le fait que l’Exynos 1080 soit présenté en Chine laisse également des indices notables: Samsung en profiterait pour étendre sa gamme Galaxy A dans ce pays, celui qui maintient le meilleur équilibre entre performances et prix.

Il faudra encore attendre pour connaître le Samsung Galaxy qui viendra avec le nouveau SoC, sûrement lors de la présentation la marque donnera plus de détails. Il ne faut pas non plus longtemps pour rencontrer le successeur de l’Exynos 990, le processeur le plus haut de gamme: ce ne serait pas étrange si Samsung le dévoilait par surprise. Nous serons attentifs.

