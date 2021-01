Écrit par Christian Collado sur Samsung Galaxy S10

Avec la seule intention de Protégez l’écran fragile de votre tout nouveau Samsung Galaxy S10, Lisa Neilson a décidé de faire ce que la plupart des utilisateurs de smartphones ont fait à l’occasion: acheter un protecteur d’écran pour votre mobile. Ce que je n’imaginais pas, c’est que cette décision innocente conduirait bientôt à une risque pour votre sécurité.

Ceci est recueilli dans The Sun, où le protagoniste de cette histoire raconte qu’après avoir placé une feuille de protection pour l’écran de son Galaxy S10, toute empreinte digitale pourrait déverrouiller votre appareil à la première tentative, de sorte que, selon les termes de la partie touchée, “n’importe qui puisse accéder aux applications financières et transférer des fonds”.

Après avoir découvert que même son mari pouvait déverrouillez le terminal avec votre empreinte digitale – malgré, évidemment, ne pas être enregistré sur le téléphone – et sans savoir que la cause de ce problème accessoire que j’avais acheté sur eBay il y a quelques jours pour 2,70 £, Lisa a décidé de contacter le support technique de Samsung. Après avoir enquêté sur le problème, l’entreprise a déterminé que cela pourrait être une vulnérabilité dans le système:

“Le responsable du service client a pris le contrôle du téléphone à distance et est allé dans tous les paramètres et a finalement admis qu’il ressemblait à une faille de sécurité.”

Cependant, en testant le même gel protecteur sur un autre appareil du même type, ils ont pu voir comment le problème s’est répété, et est donc arrivé à la conclusion que l’accessoire en était la cause. Samsung, pour sa part, prétend être étudier le cas et en attendant rappelez-vous que il n’est pas recommandé d’utiliser des accessoires non autorisés, ce qui en raison de son incompatibilité avec les appareils de la marque peut entraîner ce type de problème.

Mais, Comment un simple morceau de plastique peut-il devenir la cause d’une telle situation? Je crains que la réponse réside dans le technologie cachée derrière le lecteur d’empreintes digitales à ultrasons du Samsung Galaxy S10.

Contrairement aux lecteurs optiques – comme celui inclus dans le OnePlus 7T – ce type de capteurs à ultrasons émet ondes ultrasonores sous l’écran et retour au capteur avec les informations d’empreinte digitale après avoir rebondi sur le doigt de l’utilisateur. Si les informations correspondent à l’empreinte digitale stockée, le mobile est déverrouillé. C’est pourquoi, depuis le début, l’utilisation d’un économiseur d’écran a été déconseillée car il a été prouvé que peut affecter l’efficacité du capteur.

Dans le cas qui nous concerne aujourd’hui, nous parlons d’un protecteur d’écran en gel, dont l’application nécessite de l’eau pour pouvoir “activer” l’adhésif qui permettra à la feuille de rester collée à l’écran. Il est probable qu’en raison de cet adhésif, le capteur reçoit des lectures déformées lors de la tentative d’identification des empreintes digitales, afin que le terminal puisse être déverrouillé par n’importe qui.

Bien que ce soit encore un cas curieux, il sert de rappel de la Importance d’utiliser des accessoires compatibles certifiés, et des marques d’une certaine renommée. En fin de compte, bon marché est presque toujours cher.