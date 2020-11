Surface Pro 8 sera la prochaine version du modèle phare de la propre ligne matérielle de Microsoft. Il n’a pas encore été annoncé, mais un supposé échantillon d’ingénierie en vente sur eBay confirme que ce 2-en-1 sera mis à jour avec le nouvelle génération de processeurs et de graphiques Intel et les dernières technologies disponibles.

Après quelques revers, dont le fiasco de la Surface RT, Microsoft a réussi à ouvrir un nouveau segment de marché avec la Surface Pro. Certains «2 en 1» qui sont parmi les équipements les plus attractifs en informatique aujourd’hui en raison de la polyvalence offerte par leur des modes d’utilisation variés et sa capacité à travailler en déplacement et au bureau, tant par les consommateurs que par les professionnels.

Surface Pro 8: toutes les nouvelles à l’intérieur

Le modèle eBay est conception pratiquement identique au modèle actuel, Surface Pro 7. Il y a peu de raisons de changer le châssis en magnésium exceptionnel que Microsoft utilise dans tous les boîtiers Surface ou des éléments tels que la béquille arrière qui facilite l’utilisation de l’écran multi-touch sous différents angles.

L’écran maintient 12,3 pouces du Pro 7, sa résolution native de 2736 x 1824 pixels et son format d’image 3: 2, bien meilleur que 16: 9 pour fonctionner avec ces types de modèles.

La grande nouvelle est à l’intérieur avec la présence d’un processeur Intel de 11e génération Core i7-1165G7. Il s’agit d’un processeur fabriqué en processus 10 nm, avec quatre cœurs et huit threads de traitement, des fréquences de travail pouvant atteindre 4,8 GHz, 12 Mo de cache et la première des graphiques Iris Xe MAX qui représentent le retour du géant. de la puce aux graphiques dédiés.

Sa capacité mémoire est 32 Mo LPDDR4 et pour le stockage, il monte des disques SSD PCIe de 1 To. Parmi la connectivité, seuls Bluetooth, une prise casque et des ports USB-C seront mentionnés, bien qu’il y ait d’autres éléments tels que le Wi-Fi 6, des haut-parleurs stéréo Dolby, le micrologiciel TPM et un ensemble de caméras qui mettront en évidence la qualité de la visioconférence et le potentiel du Capteur infrarouge pour l’authentification Windows Hello.

Des périphériques tels que le stylet du stylet Surface et le clavier amovible (sur le modèle eBay en bleu) sont sûrs d’être fournis avec des accessoires à valeur ajoutée qui vous permettent de presser complètement ce 2-en-1 pour une utilisation sur ordinateur de bureau.

Personne ne peut garantir que cet échantillon d’ingénierie est vrai et que la version commerciale finale du produit est exactement comme ça, mais il vise à avoir les nouvelles que nous demanderions à la Surface Pro 8, un nouveau modèle non encore annoncé de la série de référence 2-en-1. dans l’industrie informatique. Cela ne devrait pas prendre trop de temps à Microsoft pour l’annoncer officiellement une fois que les fabricants auront déjà soumis leurs propositions avec la onzième génération de processeurs Intel.