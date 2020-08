L’iPhone 12 d’Apple sera livré dans une option de couleur bleu foncé, selon un nouveau rapport.

Les rumeurs d’un iPhone 12 bleu marine circulent depuis des mois, et ce rapport ajoute du carburant au feu selon lequel Apple ajoutera un nouveau coloris à la gamme d’iPhone en 2020.

Le rapport confirme également que chaque modèle d’iPhone 12 aura Face ID et prend en charge la 5G.

En raison de la nouvelle pandémie de coronavirus, Apple rompra avec la tradition et manquera le lancement habituel fin septembre pour ses nouveaux modèles d’iPhone. Le directeur financier d’Apple, Luca Maestri, a confirmé lors d’un appel aux résultats il y a un mois que le prochain iPhone serait «disponible quelques semaines plus tard» que ce à quoi nous nous sommes habitués, ce qui suggère que la mi-octobre sera le plus tôt possible. l’iPhone 12. Mais lorsque le prochain iPhone arrivera, nous nous attendons à quelques changements importants, des nouveaux facteurs de forme et fonctionnalités aux nouvelles couleurs qu’Apple n’a jamais utilisées auparavant.

Selon un rapport de Digitimes, Apple vendra le premier modèle d’iPhone «bleu foncé» cet automne, ajoutant ainsi à l’arc-en-ciel de couleurs apparues sur le produit phare de la société au fil des ans. Le rapport note également que l’iPhone 12 bénéficiera d’un certain nombre de mises à niveau, «y compris des modules de caméra, des écrans et des modules de communication».

Ce n’est pas la première fois qu’on fait allusion à un iPhone 12 bleu foncé. En janvier, l’écrivain XDA Developers, Max Weinbach, a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’un iPhone 12 bleu marine remplace l’iPhone 11 Pro vert de minuit. Weinbach est un fuyard Apple fiable depuis un certain temps et il a également prédit l’arrivée d’un iPhone XR vert clair avant son annonce. En d’autres termes, ne soyez pas surpris de voir un iPhone bleu foncé en octobre.

En plus de renforcer les rumeurs d’un iPhone bleu foncé, le rapport Digitimes affirme également qu’Apple expédiera entre 63 et 68 millions d’appareils iPhone 12 cet automne. Ce serait une baisse de 5 millions d’unités par rapport au nombre d’unités iPhone 11 expédiées par Apple l’année dernière. Bien sûr, avec un lancement retardé – qui, selon Digitimes, pourrait durer quatre à six semaines – Apple aura beaucoup moins de temps pour vendre des iPhones avant la fin de l’année. Digitimes souligne également un autre plan de secours potentiel du gouvernement américain comme facteur pour les expéditions d’iPhone 12 d’Apple.

Le rapport confirme également les affirmations concernant la conception et les spécifications de l’iPhone 12, prévoyant que chacun «viendra avec la fonctionnalité d’identification faciale et prend en charge la technologie mmWave 5G», et que le modèle haut de gamme «sera équipé d’une caméra ToF et le large- La lentille angulaire de sa caméra arrière sera également dotée d’une fonctionnalité de stabilisation d’image optique par déplacement du capteur. »

Au total, Apple devrait sortir quatre modèles d’iPhone 12 cette année: un iPhone 12 de 5,4 pouces, un iPhone 12 Plus de 6,1 pouces, un iPhone 12 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces. Les quatre devraient avoir des écrans OLED, mais il y a des rumeurs selon lesquelles le Pro Max pourrait avoir le même taux de rafraîchissement de 120 Hz que l’iPad Pro.

