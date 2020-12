Michael Maltsev J’étudiais un Bogue Windows situé dans un chauffeur. Le problème avait été corrigé dans une mise à jour, mais je ne savais pas lequel. Il a donc dû vérifier les mises à jour une par une. Téléchargement de gigaoctets de fichiers pour interroger un pilote simple.

C’est donc à partir de ce besoin, commun chez ce chercheur de vulnérabilités et expert en reverse engineering logiciel, qu’il s’est lancé Winbindex. Un référentiel en ligne non officiel où vous trouverez des fichiers Windows. Ou techniquement parlant, les binaires Windows.

L’image disque ISO à installer Windows 10 dans sa version 64 bits, il occupe 5,8 Go. Les mises à jour ne sont pas loin non plus. Avec l’ajout que vous avez parcourir l’outil de mise à jour pour les télécharger, sauf si vous accédez à des solutions non officielles ou accédez au Catalogue Microsoft Update.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous avez besoin de fichiers Windows. Une librairie supprimée par accident un pilote qui donne une erreur ou un exécutable qui ne fonctionne pas comme il se doit après une mise à jour automatique. Si vous en avez besoin, recherchez-le dans Winbindex.

Un index des fichiers Windows

Comme il l’explique Michael Maltsev Sur son blog personnel, son index des archives Windows comprend tous les fichiers officiels fournis avec le Mises à jour de Windows 10. Chaque fichier est répertorié avec sa taille, son numéro de version, la mise à jour dans laquelle il se trouvait, l’architecture pour laquelle il est programmé et la version de Windows 10 à laquelle il correspond.

Maltsev nous permet de télécharger plus facilement des fichiers individuels au lieu de l’ensemble du package de mise à jour. C’est, en pratique, la différence de télécharger un fichier de 13,5 Ko au lieu d’un fichier de 363,3 Mo où nous devrons rechercher trouver juste cette bibliothèque ou cet exécutable que nous recherchons.

Comme tout moteur de recherche moderne, lorsque vous entrez les premières lettres de votre recherche, le résultats correspondants pour accéder à sa liste correspondante. Une fois sur place, vous verrez les différentes versions disponibles dudit fichier que vous trouverez dans le mises à jour cumulatives Windows 10.

Outre les classiques DLL, SYS et EXE (bibliothèques, fichiers système et exécutables), il comprend également d’autres fichiers plus secondaires tels que des images et des fichiers de données ou des informations de type XML, CAT ou INF.

Si vous souhaitez savoir comment Michael Maltsev fait cet ensemble de fichiers Windows, vous pouvez jeter un oeil à ses explications détaillées sur son blog officiel. Et vous trouverez l’index sur sa page officielle, Winbindex.

