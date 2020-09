Un règne à travers le temps

L’une des sagas phares du distributeur suédois, célèbre dans le monde des jeux vidéo de stratégie, reviens avec Crusader Kings 3, un troisième opus qui avait suscité de grandes attentes et certaines craintes puisque, étant un titre très apprécié de son public, beaucoup craignaient que cette suite ne réponde pas à leurs attentes.

Cependant, Paradox a présenté non seulement un digne successeur de Crusader Kings 2, mais un titre qui est même supérieur à certains égards, avec une énorme quantité de contenu de base (plus élevé que prévu, mais pas sans laisser de la place pour le DLC), et ce que nous pourrions peut-être déjà qualifier le meilleur lancement de l’entreprise à ce jour, non seulement dans la visibilité, mais dans la qualité du produit présenté.

Plus qu’un jeu, tout un contexte historique

L’une des plus grandes forces de Crusader Kings 3 est que, si nous sommes les fans de jeux de rôle et de stratégie autant que si nous aimons l’histoire, nous aurons une énorme quantité de contenu et de détails avec lesquels profiter largement.

Et c’est nous allons nous transporter pleinement à l’époque médiévale avec la possibilité de démarrer le jeu dans deux grandes époques historiques: d’une part, en 867, à l’époque carolingienne et aux grands raids vikings; ou bien commencer en 1066, pendant le temps de la guerre pour le trône d’Angleterre, et quelques années avant la déclaration des premières croisades.

Malheureusement, dans les deux cas, l’année de fin du jeu sera la même, avec une limite de continuité qui nous limitera à l’année 1453. S’il faut noter que malgré la bonne évolution que l’on peut voir en son sein, il est vraiment logique de ne pas pouvoir avancer au-delà de cette période historique.

Et le fait est que si 586 ans vous semblent peu nombreux, ils pourront toujours jouer à nouveau « au même jeu », car ils trouveront une énorme quantité de nouvelles possibilités qui feront chaque jeu une expérience complètement différente.

Certes, avec Crusader Kings, Paradox, rend les mécanismes de jeu véhiculés une récréation historique très bonne et précise sur le fonctionnement du monde féodal médiéval, c’est-à-dire que les extensions de terres n’ont pas tant à voir avec les frontières nationales qu’avec les questions purement juridiques et les droits de propriété de certains nobles sur d’autres, et c’est pourquoi l’objectif est le développement de votre lignée et votre noble maison et terrain pour garder vos vassaux sous contrôle et près de vous.

Le jeu vous place dans un contexte historique recréé avec une grande précision dans la mécanique du jeu lui-même et vous permet de réécrire l’histoire tout en vous la présentant de la bonne manière, faisant de Crusader Kings 3 non seulement un jeu vidéo mais un un outil d’apprentissage sympa non seulement pour apprendre l’histoire, mais pour comprendre comment fonctionnait le système féodal médiéval, les lignées et cela vous donne une perspective beaucoup plus profonde quand il s’agit de comprendre comment l’histoire s’est développée jusqu’à ce jour.

Un règne à travers le temps

Crusader Kings 3, comme le reste des grandes franchises Paradox, est un jeu de stratégie dit 4x (abréviation en anglais des termes «Explorer, Expand, Exploit, Exterminate») et qui fait référence à des jeux de stratégie à grande échelle qui nécessitent de maîtriser un grand nombre de facteurs à prendre en compte pour le développement du jeu. Crusader Kings, cependant, a gagné sa renommée en allant plus loin, et c’est que non seulement nous devrons contrôler nos domaines, mais le point fort du jeu est contrôle ta dynastie et ta cour.

Et c’est que normalement d’autres titres similaires du développeur tels que Stellaris, Europa Universalis ou Victoria, vous permettent d’interagir d’une manière ou d’une autre avec votre politique interne et vos dirigeants, mais vous avez tendance à être un sujet plus passif. Devant ces simulateurs de gestion d’un empire, la saga Crusader Kings a été établie un simulateur sur la façon de faire monter votre dynastie au sommet, de survivre dans le processus et d’être en mesure de suivre votre départ, conduisant à une approche stratégique beaucoup plus étendue et différente.

Beaucoup disent que c’est comme mélanger Les Sims avec Game of Thrones, et la vérité est que même s’il s’agit d’une comparaison amusante, elle est également assez approximative.

S’arrêter pour parler de tous les paramètres et possibilités de ce que vous pouvez faire et de ce que vous devez gérer et prendre en compte lorsque vous jouez serait impossible dans un seul article. Cependant, le jeu est livré avec un tutoriel qui explique assez bien les principes de base du jeu et est peut-être le meilleur tutoriel que Paradox ait jamais réalisé pour l’un de leurs jeux, mais il peut encore être grandement amélioré. L’un des problèmes avec les jeux Paradox est que vous apprenez des jeux ratés, car les didacticiels vous apprennent les bases, mais pas comment naviguer dans la jungle des dynasties et des conspirations médiévales.

En gros, on pourrait dire que vous démarrez le jeu avec un personnage ccomme s’il s’agissait d’un jeu de rôle, avec leurs compétences et leurs caractéristiques de personnalité. Ce personnage est un noble qui peut être un comte, un duc, un grand-duc, un roi ou un empereur. Votre titre noble vous donnera un plus grand pouvoir de contrôle sur les autres nobles de rang inférieur et plus votre titre est élevé, plus il sera difficile de garder le contrôle sur vos domaines.

En plus de cela, vous aurez une série de possessions légales qui sont les territoires de votre royaume qui vous appartiennent directement. Et vous ne pouvez pas jouer à Crusader Kings 3 avec la mentalité que vous dirigez un empire ou un pays comme dans d’autres jeux de stratégie. Dans Paradox, vous êtes une famille noble, une dynastie dont le but est de maintenir son pouvoir, ses possessions et sa lignée à travers les âges, et votre façon de faire est de faire des sorts, ce que vous pouvez faire directement ou être ingénieux vous-même pour manœuvrer de manière à obtenir le résultat souhaité.

Est-ce que je veux ce noble quand il a une mauvaise opinion de moi? Vaut-il mieux pour moi de l’assassiner même si son domaine est une partie importante de mon royaume? Pourrait-il assassiner le fils de ce noble rival pour forcer son alliance avec un autre noble à être rompu, ou pour couper sa ligne de succession? Puis-je organiser un mariage entre le fils et la fille d’un autre noble pour former une alliance? En une question de être tordu pour conspirerDans Crusader Kings 3, le ciel est la limite.

De plus, le jeu ne vous permet jamais de vous détendre, car lorsque le personnage que vous jouez meurt, vous incarnez son héritier principal, mais vous n’êtes pas le seul dans la lignée héréditaire, donc tous ces territoires et domaines que vous aviez si bien liés et stables, Du coup, tous vos frères ou autres nobles qui avaient des droits sur eux et qui ne s’entendent pas forcément avec vous sont occupés, ce qui se traduit généralement par des périodes de guerres civiles et des changements de titres nobles qui vous présentent de nouveaux défis à relever pendant votre nouveau règne.

Cependant, cela ne signifie pas que vous ne devez vous occuper de rien d’autre. La politique étrangère est extrêmement importanteVous devez également vous soucier de développer votre royaume, de mener des guerres avec vos voisins et de très bien gérer vos relations avec le pape (si vous êtes un roi catholique).

De plus, tout cela est renforcé par le fait qu’il a un mode en ligne qui vous permet de créer des jeux auxquels un grand nombre de joueurs peuvent se joindre et chacun à jouer avec le noble qu’il aime. Il n’y a rien de plus amusant (ou de briser l’amitié) que de jouer avec un grand groupe d’amis dans une dynamique d’intrigues et de conspirations aussi profondes que celles trouvées dans Crusader Kings 3.

Une mise à jour graphique et performance méritée

Normalement, il n’y a pas grand-chose à commenter avec Paradox concernant les graphiques, car ce sont généralement de grandes planches de terrain similaires à Risk pleines d’interfaces et de fenêtres et de colonnes de données et d’informations avec des boutons qui vous permettent d’effectuer des actions et les jeux se composent de grands des feuilles de calcul qui interagissent les unes avec les autres en arrière-plan.

Cependant, à la surprise de nombreuses personnes et sans apporter de changements majeurs à ce modèle, Crusader Kings 3 est joli. Les modèles 3D des personnages sont très bien finis, étonnant même à quel point ils génèrent les personnages pour qu’ils ressemblent à leurs parents ou on note subtilement qu’ils sont de la même famille. Et c’est que les performances du jeu sont assez bonnes sans qu’il soit nécessaire de recourir à une configuration PC trop puissante, pouvant le broyer sans problème avec pratiquement n’importe quel ordinateur modérément mis à jour.

Enfin, les cartes sont plutôt soignées, avec l’une des meilleures interfaces jamais créées par Paradox. Ce n’est pas non plus qu’ils ont dû travailler trop dur pour créer de bonnes interfaces, mais c’est une revendication de leur base de fans depuis des années.

Actuellement, nous pouvons déjà trouver Crusader Kings 3 disponible sur le site Web de Paradox ainsi que d’autres distributeurs pour les formats physiques sur Amazon ou numérique de Steam, à un prix assez abordable de 49,99 euros.