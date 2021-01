Nous commençons l’année et le traditionnel CES se tient déjà à Las Vegas, qui dans son édition 2021 laisse des produits assez intéressants dans différents domaines du marché technologique. Comme dans la connectivité, un marché sur lequel TP-Link a beaucoup à dire avec sa gamme de routeurs et de systèmes de mailles décoratives, votre TP-Link Deco, et voici l’une de ses dernières versions.

Il Déco Voice X20 par TP-Link Il remplit également une double fonction dans notre maison car il agit non seulement comme un routeur ou un répéteur WiFi pour atteindre chaque point de notre maison, mais devient également un assistant avec Alexa intégré. Fonctions haute vitesse, faible latence et intelligence artificielle.

WiFi 6, Alexa et compatible avec l’écosystème TP-Link Deco

Avec le nouveau Deco Voice X20, TP-Link propose un appareil compatible avec les réseaux WiFi 6, ce qui signifie qu’il peut combiner un signal 5 GHz (1,201 Mbps) avec un signal 2,4 GHz (574 Mbps) afin que nous diffusions des données à près de 1,8 Gbps entre vos différents appareils. En plus des connexions sans fil, le TP-Link Deco Voice X20 est livré avec deux ports Gigabit pour des connexions filaires directes au routeur lui-même.

N’oubliez pas que nous sommes confrontés à un modèle de la ligne Deco, ce qui signifie que nous pouvons l’utiliser seul comme routeur principal ou l’utiliser pour construire un réseau maillé chez nous. Pour cela, TP-Link utilise sa propre technologie “Mesh” afin que le changement entre certains appareils et d’autres lorsque nous nous déplaçons dans toute la zone de couverture soit invisible. Le Deco X20 est compatible avec les autres appareils de la gamme Deco afin que nous puissions les combiner à volonté.

Avec Alexa, le Deco Voice X20 peut également être utilisé comme assistant domestique

En plus de tout ce qui concerne la connectivité, le Deco X20 est livré avec Alexa intégré, il devient donc également un assistant vocal compatible avec presque tous les services de streaming musical et capable de contrôler une maison connectée compatible avec l’assistant d’Amazon. . Pour interagir avec l’appareil par la voix, le Deco X20 intègre un microphone longue portée qui peut nous écouter et interpréter nos instructions jusqu’à 10 mètres de distance, et a un système acoustique à 360 ° avec amplification des basses.

Comme pour les autres modèles de la famille Deco, nous pouvons configurer le Deco X20 rapidement et facilement à l’aide de l’application de la marque afin de rendre l’intégration du Deco X20 dans notre maison plus agréable. L’appareil offre un couverture jusqu’à 370 mètres carrés Avec un kit de deux unités, il arrive en blanc avec une base décorative rouge et sera bientôt en vente.

