Depuis sa création, Android propose des options qui ils ont limité l’utilisation faites par les applications des ressources disponibles, ainsi que accès Internet et autres autorisations. Cependant, bien que nombre de ces limitations puissent être appliquées séparément, les limites d’accès au réseau peuvent être améliorées.

Une solution consiste à accéder à des applications comme NetGuard, un pare-feu pour Android dans le plus pur style des pare-feu des systèmes d’exploitation tels que Windows, macOS ou Linux. Son but, contrôler les applications installées et décider s’ils peuvent se connecter, quelle connexion utiliser, etc.

Avec NetGuard vous pouvez réduire la consommation de votre plan de données tourne très bien, toi batterie durera plus longtemps et, en plus, vous protégerez votre confidentialité, puisque vous décidez application par application s’ils peuvent ou non accéder à Internet. De plus, il s’adapte à l’utilisateur, offrant une version simple et avancée.

Gérer vos applications, une par une

Exclusif pour Android, NetGuard n’a pas besoin d’autorisations administrateur ou root travailler. Installez et partez. Pour le reste, vous pouvez l’utiliser gratuitement, dans sa version simple, et si vous avez besoin de presser toutes ses fonctionnalités, vous devrez les payer.

Le principal avantage de cette application est qu’elle nous permet contrôler un par un les applications que nous avons installées sur Android. Par défaut, Android facilite contrôle individuel des autorisations associé au microphone, à la caméra, à l’emplacement et à d’autres aspects. Mais si nous parlons de données mobiles ou de WiFi, ce contrôle est général.

Ainsi, avec NetGuard, vous verrez chaque application installée et vous pourrez décider si elles peuvent accéder à la connexion de données mobiles et / ou au WiFi. De cette façon, vous éviterez que les applications qui se connectent constamment épuiser votre plan de données limité. Vous serez également en mesure de détecter les applications qui utilisent excessivement les données.

En plus de l’activer ou de la désactiver et de contrôler les applications séparément, dans sa version payante, vous pouvez définir règles avancées pour, par exemple, empêcher certaines applications de se connecter quand tu as l’écran éteint, c’est-à-dire en arrière-plan. Vous pouvez également bloquer les applications en itinérance pour éviter une surprise sur la prochaine facture de téléphone. Et même adresses de bloc béton, ainsi que des applications.

La version payante vous permet également de recevoir des notifications lorsque vos applications accèdent à Internet. Un moyen pratique de détecter l’accès non autorisé. Dans le registre, vous obtiendrez des données de trafic entrant et sortant, y compris les applications et les instructions. Et comme incitation, il a plusieurs thèmes pour changer d’apparence.

Si vous recherchez un contrôle plus étendu de vos applications, ce pare-feu pour Android vous facilitera la tâche. Votre forfait data et votre batterie vous remercieront. Vous trouverez plus d’informations sur NetGuard sur sa page officielle.

L’article Un simple pare-feu pour Android qui contrôlera toutes vos applications a été publié dans Hypertext.