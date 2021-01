Écrit par Carlos Rubio Mazas sur Samsung Galaxy

Les nouveaux Samsung Galaxy S21 et S21 + sont devenus en quelques jours les appareils les plus intéressants actuellement sur le marché, grâce au magnifique travail réalisé par la marque. en termes de conception et surtout de spécifications techniques.

Les nouveaux smartphones Samsung sont tous à la puissance brute. Actuellement, il est assez difficile de trouver quelque chose de mieux en termes de puissance et de performances, ce n’est pas en vain que le nouveau Galaxy S20 a le dernier des derniers en termes de matériel, mais ce que nous nous demandons est le suivant: est-ce nécessaire? Le Galaxy S21 a 8 ou 12 Go de RAM, un montant absurdement élevé et plus encore lorsque nous le comparons non seulement avec d’autres modèles de téléphones mobiles, mais même avec d’autres appareils tels qu’un ordinateur portable.

12 Go de RAM: marketing nécessaire ou simple?

Si l’un d’entre vous a un ordinateur portable à la maison, il a probablement environ 8 Go de RAM ou même moins. Malgré cela, vous l’utiliserez pour créer des documents de bureautique, naviguer sur Internet avec de nombreux onglets ouverts dans Google Chrome et même profiter d’un jeu en ligne tel que Legends of Runeterra ou même Fortnite. Sûrement toutes ces tâches que vous faites sur ledit ordinateur portable sans aucun problème.

Tout cela nous amène à nous demander pourquoi un téléphone Android a besoin de tant de RAM. Android nécessite-t-il plus de ressources qu’un système d’exploitation de bureau comme Windows 10? Les applications et les jeux Android sont-ils plus lourds que ceux utilisés sur un ordinateur? Evidemment non et c’est inquiétant.

Évidemment, si un appareil mobile en 2021 est mis en vente avec toute cette quantité de RAM, cela signifie que le reste des marques concurrentes l’égaleront et même le dépasseront. Nous ne doutons pas que Huawei ou même Xiaomi ne voudront pas être laissés pour compte dans cet aspect quoi cela signifiera un coût plus élevé des téléphones à venir. Bien entendu, aucune application Android ne nécessitera 12 Go de RAM pour fonctionner, d’autant plus qu’il existe des appareils milieu de gamme / bas de gamme avec un chiffre de 3 Go. Par conséquent, il ne nous reste plus qu’une explication possible pour essayer de comprendre la raison pour laquelle ces chiffres élevés ont été retenus: question marketing.

Lorsqu’un utilisateur moyen achète un nouveau téléphone haut de gamme et tant que l’argent n’est pas un problème, choisissez l’appareil avec les meilleures spécifications techniques. Par conséquent, si un smartphone dispose de 12 Go, la théorie nous dit que ce sera mieux qu’un avec 8 ou 6. De plus, ces 12 Go de RAM permettent à la marque de vendre le téléphone à un prix plus élevé quel que soit le système d’exploitation. pour mobile, tel qu’Android, qu’il ait besoin ou non de ces quantités de mémoire.

En bref, les 12 Go de RAM seront les nouveaux 108 mégapixels. Nécessaire? Evidemment pour l’utilisateur non mais Oui, il est nécessaire que les marques nous vendent des téléphones mobiles chaque année à des prix plus élevés. Et nous qui pensions avoir atteint un sommet avec les prix … quelle naïveté!