Presque sans avertissement, Qualcomm a introduit un nouveau processeur pour sa série milieu de gamme, les puces de la série 600. Nous parlons spécifiquement de la nouveau Snapdragon 678, un processeur qui reprend les caractéristiques du Snapdragon 675 et les emmène encore plus loin en termes de puissance mais sans toucher à l’essentiel. On parle donc qu’il s’agit pratiquement d’un 675 overclocké pour obtenir plus de puissance et de performances.

En fait, le Snapdragon 678 et le Snapdragon 675 se partagent pratiquement tout sauf l’augmentation de puissance offerte par le nouvel exemple. Selon la marque elle-même, on parlerait de un développement de puissance supplémentaire d’environ 10% tant au niveau du CPU que du CPU. Qualcomm lui-même indique que même la technologie de construction est identique: 11 nanomètres.

Les spécifications techniques du Snapdragon 678

Le nouveau Snapdragon 678 arrive avec un processeur basé sur des cœurs Kryo 460 fonctionnant à 2,2 GHz. Plus précisément, nous parlons de huit cœurs construits en 11 nanomètres et avec le GPU Adreno 612 à la pointe de tous les graphiques. C’est là que l’on trouve la différence principale, puisque le Snapdragon 675 bénéficie de la même configuration mais fonctionnant à 2 GHz, bien qu’avec un GPU Adreno 615 dans son étui.

Dans la section intelligence artificielle, le Snapdragon 678 intègre la puce Hexagon 685, compatible avec les extensions Vector, entre autres. Le nouveau processeur offre une compatibilité avec les systèmes de charge rapide Quick Charge 4+ et prend en charge, bien sûr, les puces WiFi 5, Bluetooth 5.0 et NFC, ainsi que les ports USB Type-C 3.1, les mémoires LPDDR4X et UFS 2.1.

Un Snapdragon 675 légèrement vitaminé pour mettre à jour son catalogue milieu de gamme

La section de connectivité mobile reste intacte avec le modem Snapdragon X12 qui permet des téléchargements 4G jusqu’à 600 Mbps et des téléchargements dans le même réseau jusqu’à 150 Mbps. En termes de caméras, nous avons la possibilité de prendre en charge des capteurs uniques jusqu’à 25 mégapixels, ou un trio de capteurs 16 mégapixels. Le processeur prend également en charge le flou photographique natif et permet enregistrez des vidéos au ralenti jusqu’à 240 ips avec une résolution HDou 120 ips en FullHD. Et oui, nous avons 4K à 30 images par seconde.

Ainsi, le nouveau Snapdragon 678 devient une version super-vitaminée et minéralisée du Snapdragon 675, qui à son tour était un léger saut par rapport au Snapdragon 670. Qualcomm donne un coup de jeune à sa série 600 avec un nouveau processeur, bien que pour le moment il semble que les grands sauts soient réservés aux catégories supérieures, à la fois les modèles de la série 700 et le dernier Snapdragon 888, le leader actuel de son catalogue.

