Pokimane est devenu au fil du temps l’un des streamers mieux connu au monde, diffusant ses vidéos via la plate-forme Twitch, avec laquelle il a récemment signé un accord d’exclusivité pour quelques années pour un montant indéterminé, même si bien sûr il s’agit généralement de montants élevés.

La joueuse de 24 ans montre généralement sur la plateforme, en plus de quelques vidéos d’opinion, des jeux de ses jeux préférés tels que League of Legends et Fortnite. Pendant Twitch live, les abonnés, en plus de s’abonner et de suivre le créateur de contenu, peuvent donner de l’argent supplémentaire qui sera reflété sur l’écran. Parce que Pokimane est si bien connu, le streamer reçoit régulièrement beaucoup d’argent supplémentaire pour chaque vidéo, quelque chose qui ces derniers jours a limité.

Pokimane empêche ses fans de donner beaucoup d’argent

Les dons ne sont en aucun cas limités sur Twitch, de sorte que les utilisateurs peuvent faire un don de quelques centimes à des centaines ou des milliers d’euros. De nombreux streamers sont fabriqués avec des centaines ou des milliers d’euros après un liveCependant, Pokimane a confirmé via les réseaux sociaux qu’il limiterait ces dons.

Désormais ses disciples ils ne pourront pas donner plus de 5 $ par diffusion. Bien sûr, elle a tenu à remercier tous les fans qui la soutiennent, cependant, elle reconnaît qu’elle a atteint un niveau supérieur à ce qui est nécessaire. Il y a d’autres personnes et chaînes qui en ont plus besoin: “quiconque est plus généreux, soutenez les petites chaînes, les actions de solidarité et faites-vous plaisir”.

Le streamer a également précisé dans un live plus tard que lorsque quelqu’un fait un don de 20 dollars ou plus dans un flux “Je me sens coupable”, en particulier pour la possibilité de ne pas répondre aux attentes avec leurs vidéos en direct: “Je me sens vraiment mal, comme si je ne pouvais pas répondre à vos attentes.”.