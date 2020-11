Présent sur de nombreuses plateformes, en fait il est étrange qu’une version pour PS5 et pour Xbox Series X n’ait pas été annoncée, il est indéniable que Skyrim a été un phénomène et une forte influence sur les jeux vidéo. Des milliers de mods, des centaines de cosplays et, en bref, toute une communauté a été construite et maintenue autour d’elle depuis sa création en 2011. Maintenant, elle joue dans un viral réalisé par un streamer qui a décidé d’imiter tous les sons du jeu.

Éviter les problèmes de droits d’auteur dans Skyrim peut être très amusant

La streamer PlayWithJambo a décidé de tenir compte des conseils de la plate-forme et de faire taire son départ pour The Elder Scrolls V: Skyrim totalement. Suite aux dernières modifications, tout contenu audio sous copyright peut poser de sérieux problèmes aux streamers. Ainsi, ni courte ni paresseuse, elle a décidé d’imiter tous les sons du jeu pour maintenir l’ambiance. Le résultat est tellement hilarant qu’il en a fallu très peu pour devenir viral.

Twitch a dit “couper tout l’audio du jeu” et j’ai dit “parier” pic.twitter.com/4B3sN5ofRc – Jambo All The Way 🎅🏼🎄 (@PlayWithJambo) 13 novembre 2020

Savoir plus: Des jeux vidéo qui vous ont émerveillés à leur époque et qui sont actuellement dépassés

Que vous gardiez cette formule ou non est en suspens. Bien que, vu le succès qu’il a eu, il faut s’attendre à ce qu’il se répète bientôt avec le même jeu, ou avec n’importe quel autre. L’impact de Twitch est incontestable, et ses changements entraînent certaines complications pour les utilisateurs, bien que les entreprises tentent d’aider, comme l’a fait PlayStation en publiant un guide à diffuser sur Twitch à partir de PS5.

▪ Date de sortie: 11/11/2011