Début décembre, Qualcomm devrait organiser son traditionnel Sommet Snapdragon, bien que peut-être que cette saison, Hawaï devienne YouTube en raison des restrictions de mouvement et de rassemblement causées par COVID-19. Dans ce cas, son prochain grand processeur est attendu, un Snapdragon 875 Cela n’a pas été confirmé mais fuit timidement depuis un certain temps.

Cependant, il semble que ce Snapdragon 875 n’atterrirait pas seul mais aurait un compagnon un peu plus modeste, un Snapdragon 870 qui ferait office de ‘875 Lite’ Et il semble que OPPO sera présenté en première, nous verrons si exclusivement ou non. Un “ leaker ” l’a dit sur le réseau social Weibo et il y a plus de données pour nous porter à la bouche.

OPPO avec Snapdragon 870 “ personnalisé ”

Ce filtre indique qu’OPPO teste déjà un Snapdragon 865 hypervitaminé pour son prochain grand téléphone, portant sa fréquence d’horloge à 3,2 GHz. Ce processeur “ overclocké ” serait remplacé avant le lancement, et pour les tests finaux, par un supposé Snapdragon 870 qui Qualcomm et OPPO développeraient conjointement.

Il n’y a plus de données sur ce Snapdragon 870 mais nous pourrions nous retrouver avant un processeur proche de la vitesse d’horloge de 3 GHz, tandis que le Snapdragon 875 dépasserait cette fréquence. Ce que nous avons, ce sont d’autres informations sur le futur téléphone d’OPPO, un leader du catalogue à part entière avec 6,5 pouces d’écran FullHD + et 162,2 x 75,1 x 9,1 millimètres, en plus de 194 grammes de poids.

8 Go et 256 Go pour la configuration la plus élevée de cet OPPO avec le Snapdragon 870

Ce futur OPPO arriverait avec Batterie interne de 4900 mAh et au moins deux options de RAM et trois options de stockage interne: 6 Go / 8 Go dans la première, 64 Go / 128 Go / 256 Go dans la seconde. Peut-être un super milieu de gamme au lieu d’un haut de gamme? Quant aux caméras, il arriverait avec 48, 8, 2 et 2 mégapixels à l’arrière et avec 16 mégapixels à l’avant. Et avec un lecteur d’empreintes digitales sur le côté, d’ailleurs.

Pour l’instant, le modèle s’appelle OPPO PERM00 et il devrait devenir officiel en Chine. Tout indique que ce sera le téléphone qui fera ses débuts avec ce nouveau Snapdragon 870, donc nous ne le verrons peut-être pas arriver avant décembre, bien que le calendrier puisse être compressé pour atterrir au cours du prochain mois de novembre. Nous serons attentifs.

