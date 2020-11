Depuis l’annonce d’Apple Silicon, et bien que la prééminence de l’attente et des rumeurs soit allée aux premiers systèmes avec la nouvelle puce, MacOS Big Sur nous a également fait attendre des nouvelles. Et c’est qu’avec une flotte d’appareils qui, jusqu’à aujourd’hui, a été 100% x86, mais qui va bientôt commencer à recevoir les premiers systèmes basés sur celui intégré conçu par ceux de Cupertino, le système d’exploitation devra assumer une tâche cruciale, être entièrement compatible avec les deux plates-formes, sans pénaliser les performances de l’une au profit de l’autre. Et cela semble simple, mais ce n’est pas du tout.

C’est pourquoi il est parfaitement logique que, contrairement à ce qui se passe dans d’autres présentations Apple dans lesquelles le système d’exploitation est mentionné au passage et c’est tout, MacOS Big Sur sera à l’honneur depuis son arrivée (quelque chose qui s’est déjà produit avec les versions précédentes auxquelles les développeurs ont déjà pu accéder).

Et qu’offre MacOS Big Sur pour ce scénario de la même opération pour deux plateformes? Évidemment, et cela ne surprendra personne, MacOS Big Sur a été entièrement optimisé (du moins le prétend Apple) pour tirer pleinement parti du potentiel du M1, Le premier silicium à base d’ARM d’Apple. Et quand on parle du système d’exploitation, il faut aussi ajouter les propres applications d’Apple. Ce serait surprenant s’ils n’avaient pas franchi cette étape, en fait. Ainsi, à ce stade, il est fort probable que nous observerons d’excellentes performances à la fois du système d’exploitation et des applications.

Un aspect remarquable de MacOS Big Sur et qui, bien sûr, dépendra aussi très directement des applications, est que effectuer une gestion intelligente de la répartition des charges de travail entre les cœurs de processeur. Rappelons que le M1 possède des noyaux performants, avec une consommation électrique plus élevée, et d’autres, dits efficaces, dans lesquels un équilibre entre performances moyennes et faible consommation électrique a été recherché. Ainsi, MacOS Big Sur attribuera dynamiquement des tâches à l’un ou à l’autre en fonction de leurs besoins.

Maintenant, que se passe-t-il lorsque nous quittons la sécurité de l’écosystème matériel et logiciel d’Apple? Qu’en est-il des logiciels tiers? Il fallait s’attendre, et il en a été ainsi, à ce qu’Apple cherche à collaborer avec certains développeurs notamment, afin de créer des applications optimisées pour M1 et MacOS Big Sur. Pour cela, il a défini ce qu’il appelle “Application universelle” qui, comme son nom l’indique, sont des binaires “universels”Autrement dit, ils peuvent fonctionner à la fois sur les systèmes Apple avec des processeurs x86 et sur les plus modernes équipés de la puce M1.

Et quand j’ai évoqué les collaborations avec les développeurs, la première confirmation à ce sujet, c’est-à-dire Le premier à avoir déjà annoncé les versions Universal App pour MacOS Big Sur de certaines de ses applications est Adobe, qui affirme Apple aura Lightroom disponible en décembre et Photoshop au début de 2021 (le mois n’a pas été indiqué). Pour le moment ce n’est qu’une confirmation, mais ce serait le plus étrange que l’on ne sache pas plus dans les semaines à venir.

MacOS Big Sur: Rosetta rechargé

Pour les plus jeunes, il est possible que ce truc de Rosetta ne ressemble à rien. Cependant, ceux d’entre nous qui ont vécu la transition d’Apple de PowerPC vers x86 se souviennent très bien le rôle crucial que cette technologie a joué à l’époque, puisque grâce à elle, et jusqu’à l’arrivée des premiers binaires créés pour MacOS X sur Intel, elle était responsable du logiciel créé pour PowerPC à utiliser dans ces nouveaux systèmes.

Dans cette nouvelle transition, dans laquelle MacOS Big Sur sera le premier à faire face à un écosystème encore très vert en termes d’applications universelles et, donc, à une communauté d’utilisateurs grandissante (ceux des nouveaux systèmes avec la puce de Apple) qui revendiquera la compatibilité avec les binaires qu’ils utilisaient jusqu’à présent. Et c’est là que Rosetta 2 entre en jeu, un interpréteur qui pourra prendre les binaires développés pour Intel et les «traduire» pour qu’ils puissent être utilisés dans cette nouvelle génération de processeurs. D’après les images présentées par Apple, les performances semblent bonnes, mais cela devra bien sûr être testé en profondeur.

