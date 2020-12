Un téléphone 5G sur quatre vendu en octobre était un iPhone, selon Counterpoint Research

Les téléphones 5G existent depuis longtemps, bien qu’il soit juste de reconnaître que son irruption massive ne s’est produite que bien en 2019. Aujourd’hui, cependant, voir des téléphones arriver avec cette connectivité est presque la norme lorsque nous sommes confrontés à une fourchette de prix moyenne-élevée, et c’est là que Apple s’est cassé il y a quelques mois.

Apple était déjà en demande pour les téléphones 5G en 2019, avec l’arrivée de l’iPhone 11 sur le marché, mais une série de désaccords et de retards de la part de ses fournisseurs ont empêché une arrivée plus précoce. Les iPhone 12 ont donc été les premiers téléphones 5G de la marque et il n’a pas fallu longtemps pour atteindre des niveaux de ventes élevés. Du moins, c’est ce que nous dit Counterpoint Research.

Le mobile 5G le plus vendu d’octobre, l’iPhone 12

Nous adorons les données fournies par les analystes de marché, consultants au niveau de Counterpoint Research, collectant constamment des données pour nous proposer des photographies fixes qui nous aident à nous éloigner du tourbillon du quotidien. Se retirer un peu du présent contribue à une meilleure analyse, et la dernière photo de Counterpoint montre à l’iPhone 12 en tant que téléphone 5G le plus vendu du mois.

Plus précisément, le bureau d’études donne des chiffres sur les principaux modèles vendus en octobre dernier et l’iPhone 12, le modèle solo, réalise 16% des ventes. 16 des 100 mobiles 5G vendus en octobre étaient un iPhone 12, mais en ajoutant l’iPhone 12 Pro à l’équation, le nombre de mobiles est encore plus élevé.

Selon Counterpoint Research, l’iPhone 12 Pro a réalisé un autre 8% des ventes, ce qui en fait que la paire de téléphones fabriqués par Apple accumule 24% des mobiles 5G vendus au cours du mois. Près d’une unité sur quatre dans le monde. Des chiffres impressionnants qui montrent qu’Apple n’a pas mis trop de temps à mener ses ventes dans un secteur en plein essor, celui des téléphones avec connectivité 5G.

Après les modèles Apple on retrouve, à une distance considérable, 4% du Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, 3% du Huawei Nova 7 5G ou 3% du Huawei P40 5G. OPPO apparaît à la sixième place avec l’A72 5G, Huawei répète à nouveau, Samsung apparaît deux fois et OPPO se ferme avec le Reno 4 SE. Pour nous localiser, les deux premiers téléphones de la liste, les iPhones, se vendent plus ensemble que les huit poursuivants immédiats qui composent la liste des 10 mobiles 5G les plus vendus d’octobre. Quelques chiffres impressionnants.

Via | AppleInsider

Un téléphone 5G sur quatre vendu en octobre était un iPhone, selon Counterpoint Research