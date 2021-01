Écrit par Carlos Rubio Mazas sur Samsung Galaxy Note

Nous l’avons entendu et lu des centaines de fois. “Je ne sais pas comment vous achetez ce téléphone cher, si le mien pour 100 euros fait de même”. La phrase typique du beau-frère de Forocoches ou Twitter qui sert à critiquer tous les utilisateurs qui ont décidé de dépenser leur argent sur un haut de gamme, que ce soit un Samsung, un Huawei ou un iPhone.

Mais un téléphone à 100-150 euros fait-il vraiment la même chose qu’un téléphone haut de gamme? Évidemment, les deux sont utilisés pour appeler et envoyer des messages, donc d’une part, ils font de même; Mais une Renault vous ramène aussi à la maison du travail, tout comme une Mercedes. Il existe de nombreuses différences entre un téléphone haut de gamme et un téléphone bas de gamme qui sont assez évidentes Et en supposant que chacun avec son argent fasse ce qu’il veut, la prochaine fois que quelqu’un vous dira que son téléphone à 100 euros fait la même chose que votre haut de gamme, ne restez pas silencieux et répondez-leur.

Non, tous les téléphones ne font pas la même chose

C’est de la pure logique. Un téléphone avec un processeur Snapdragon 855 ne fonctionnera pas aussi bien qu’un téléphone avec un processeur bas de gamme et cela se voit au jour le jour. Surtout quand on commence à ouvrir des applications comme Google Maps, Facebook, Instagram, Spotify ou Google Chrome. Alors que le téléphone haut de gamme pourra déplacer toutes ces applications sans gâcher, le téléphone à 100 euros sûrement pas.

Mais la différence entre ces terminaux réside non seulement dans la vitesse de l’appareil mais aussi dans d’autres détails. Par exemple l’écran, l’écran du OnePlus 7 Pro avec ses 90 Hz est-il le même que celui d’un téléphone bas de gamme? Vous n’avez pas besoin d’être ingénieur pour connaître la bonne réponse.

Une autre différence majeure réside dans la section photographique. Sauf pour des cas spécifiques comme le Google Pixel 3a, la chose logique est que plus le prix est élevé, meilleure est la qualité photographique du terminal. De cette manière et toujours selon DxOMark, le Samsung Galaxy Note10 5G dispose actuellement du meilleur appareil photo du marché.

Continuons à parler des différences et cette fois-ci qui est également assez évidente. Matériaux de construction. Pouvez-vous imaginer un appareil de plus de 1000 euros en plastique de mauvaise qualité? Et un téléphone bas de gamme dont les matériaux étaient vraiment premium? Nous non plus. Les différences entre un appareil haut de gamme et entre un autre qui ne démarre pas dès que vous le retirez de leurs boîtiers respectifs, bien avant même de les allumer.

Et non, nous n’avons pas encore fini. Si un mobile haut de gamme est plus rapide que celui qui ne l’est pas, s’il a un meilleur écran, un meilleur appareil photo et est beaucoup plus premium, en règle générale, il présente également un autre grand avantage. Et est-ce que les téléphones haut de gamme ont tendance à être mis à jour beaucoup plus fréquemment que les téléphones économiques. Sûrement, la plupart des terminaux «bon marché» ne seront même pas mis à jour vers la nouvelle version d’Android 10, restant avec la version d’Android avec laquelle ils ont été publiés.

Bref, non, un terminal de 100 euros n’est pas la même chose qu’un 1000 euros ou faire de même. Évidemment, il doit y avoir des téléphones de tous types et prix pour différents utilisateurs et de plus, sur Android, il existe une large gamme de téléphones bas de gamme vraiment intéressants pour le prix qu’ils ont, Mais soyons sérieux et arrêtons de nous ridiculiser. Lorsque vous payez 1000 euros pour un terminal, vous payez bien plus qu’une simple marque.