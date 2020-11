Tu n’est pas dans le nez déjà le Black Friday? Parce que moi oui. Et que j’ai utilisé pour faire un achat, essentiellement parce que j’en avais besoin. Mais la «fête» est tellement moche, du moins de ce côté de l’étang, qui est d’arriver et d’attendre qu’elle passe le plus vite possible (je parle pour moi, oui). Surtout si vous êtes un technicien.

Que le Black Friday soit une ode au consumérisme le plus exacerbé est un fait incontestable, ce qui n’est pas un problème pour moi: que chacun fait ce qu’il veut avec son argent. Cela ne me dérange pas non plus que ce soit une invention importée de force des États-Unis – nous ne sommes pas encore tout à fait prêts à célébrer Thanksgiving, mais des festivités comme Halloween ont pris de l’ampleur et sont amusantes dans une bonne mesure.

Oui, cela me fait un peu peur que le Black Friday soit devenu la “ Black Week ” parce que ça devient très lourd, bien que la même chose se soit produite avec Noël, depuis début décembre nous sommes avec le Fum, fum, fum (traduisez-le en Chants de Noël de votre choix). Mais s’il y a quelque chose qui me rend vraiment malade de ces pseudo-ventes, c’est justement cela, que les ventes ont juste assez pour le battement qui se produit avec les promotions où que vous soyez. Et je le répète: c’est sanglant surtout dans le monde de la technologie et, plus précisément, dans la presse technologique.

Je sais ce que vous pensez: “mais si vous y contribuez aussi!” Tu as raison. Nous avons publié quelques articles spéciaux rassemblant les meilleures offres que nous avons trouvées, et c’est littéralement, puisque les collègues qui ont été en charge de faire la liste ont pris soin de mettre en évidence les plus intéressantes, car s’ils mettent tout ce qu’ils nous envoient De plus, nous complétons toujours ces types d’articles avec recommandations importantesComment prendre en charge la fraude, bien vérifier ce que vous achetez avant d’appuyer sur le bouton, ne pas acheter de manière compulsive, mais en fonction de besoins réels …

Mais oui, nous y contribuons car la demande est là et, comme je l’ai dit, cela ne me semble pas mal. Nous ne sommes pas les seuls médias à le faire, tout le monde tombe dans le piège à cause de la pression du moment, même si la question est toujours contenue en Espagne. La presse anglo-saxonne est une autre histoire et celle technologique est une pure peur. Il passe en revue ce que les principaux journaux technologiques américains publient ces jours-ci et donne envie de quitter la vie moderne et d’aller dans les montagnes pour élever des chèvres.

La chose vraiment triste à propos du Black Friday, cependant, est que les offres sont, à quelques exceptions près, minables. Mais moche, moche: à environ 20 euros la moyenne de tout ce que j’ai regardé – et j’ai beaucoup regardé – m’est venue, ce qui est malheureux, tant de bruit pour si peu de noix. Les offres directes de certains fabricants sont enregistrées – j’ai pu voir des remises de 50-60 euros sur les téléphones portables, un peu plus sur les portables – et les services en ligne – j’en ai profité pour renouveler mon abonnement à Inoreader, par exemple, mon lecteur RSS préféré et le vôtre quand vous le rencontrez – que peut-être qu’ils ne réduisent rien, mais qu’ils prolongent l’abonnement …

La majeure partie des offres du Black Friday, qui sont collectées par des magasins comme Amazon et bien d’autres, sont néanmoins des déchets totaux. Oui, il y a toujours une bonne affaire entre les deux «Oups, j’économise 20 euros!«, Mais c’est rare et très difficile à trouver, à moins que vous ne passiez toute la journée la tête collée à l’écran … et la plupart du temps même pas, à moins de vous consacrer à la recherche d’offres de quelque chose dont vous n’avez pas besoin. Et quand non seulement vous ne rencontrez pas un «accord», mais une arnaque?

Par exemple, un bouton qui est aussi le mien. Comme vous l’avez lu, j’ai aussi acheté quelques choses ce Black Friday, et quand je dis Black Friday, je veux dire cette semaine: un couple parce que j’en avais besoin, et je les aurais quand même achetées, qu’elles soient en solde ou non; le renouvellement d’Inorader que j’ai commenté… Et regardez quelle coïncidence, qu’hier encore, Black Friday où il y en a dans la péninsule ibérique, où les coups de point sont tombés à la bête, mon UPS est mort. Comment juste, hein?

J’ai donc jeté un coup d’œil sur Amazon pour voir ce qu’il y avait, et la première chose que j’ai remarquée, ce sont les offres du Black Friday … Et j’en ai trouvé une assez juteuse a priori: un modèle UPS qui aurait coûté 90 euros quelque chose – Je n’ai pas de grands besoins en énergie – avec une réduction d’une trentaine d’euros. Une fois découvert, la première chose que j’ai faite a été d’aller voir mon expert en composants de référence (alerte spoiler: c’est Isidro Ros, une fissure) pour vérifier que l’appareil répondait à mes exigences et le second, quelque chose qui devrait toujours être fait, recherchez le même article partout sur Internet.

Cette phrase vous semble-t-elle familière et ce qui s’est passé ensuite vous surprendra-t-il? Eh bien, cela ne vous surprendra pas, car comme vous pouvez l’imaginer, je l’ai trouvé dans un autre magasin un euro plus cher que l’offre Amazon et sans offre, c’est-à-dire que c’était son prix, seulement que le magasin qui l’a vendu l’avait également Amazon a gonflé de 30 euros, qui est descendu le Black Friday pour faire croire au pauvre salaud qu’il tombe dans le piège qu’il fait une bonne affaire. Et donc avec des dizaines de produits.

Si le Black Friday était comme aux États-Unis, mais pas aux États-Unis en ligne, mais dans celui du commerce physique, où il y a des réductions qui vous invitent à sortir votre portefeuille même si vous n’avez pas besoin de l’article en service … alors bienvenue que ce soit un consumérisme fou et des coups constants. Au total, c’est un jour par an. Malheureusement, dans ces régions, ce n’est pas comme ça et la seule chose que vous avez assurée est la raclée. C’est pourquoi je me plains.

Je sais, cher -et bravo, si vous êtes venu si loin- lecteur, que ce que j’écris est ma simple opinion, comme non transférable -ou transférable, tout ce que vous voulez- comme sans conséquence -ceci n’admet pas de discussion-, mais cette année je l’ai passé la célébration d’antan et de ce qui reste, qui est aujourd’hui, demain et pour couronner le tout, Cyber ​​Monday… Noël, les soldes de janvier… Et avec la pandémie de coronavirus à la hausse. Quel panorama!

Enfin, j’insiste sur le fait que je n’ai rien contre les achats, promotions et autres manigances, tant que c’est sans excès. En fait, chez MC, nous avons notre section d’offres hebdomadaires, le vendredi rouge (!), Où nous mettons les choses les plus intéressantes que nous chassons tout au long de la semaine. Mais même dans ce cas, vous ne devriez entrer que lorsque vous avez vraiment besoin ou êtes intéressé par quelque chose de spécifique. Les 99,9% restants de tout ce que nous publions vous intéresseront davantage. Bien que, encore une fois, ce ne soit que mon avis.

Image: Unsplash