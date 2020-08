Voyage avec les trains, c’est une expérience qui, vue au-delà du simple transport, peut raviver des émotions aujourd’hui perdues . Un exemple de ce que peut être un voyage en train est bien représenté par l’itinéraire qui depuis Isernia atteint Sulmona. La voie ferrée serpente sur 129 km, dont une bonne partie est caractérisée par des tunnels et des viaducs.

Le passage entre collines et montagnes en fait un voyage folklorique aussi bien en saison estivale qu’en hiver, période caractérisée par de fortes chutes de neige qui lui ont donné le nom de Transsibérien d’Italie. Mais le vrai charme du voyage, durable environ 2 heures et 30 minutes, réside dans le caractère historique de l’itinéraire, entièrement couvert par des voitures construites dans les années 1920 et 1930.

Trains: un voyage dans la nature italienne

La voie ferrée entre Sulmona et Isernia est praticable dès le 1er août; forfaits touristiques commercialisés qui comprend le trajet en train et la nuit. La région regorge de vues splendides à visiter et le voyage en train offre une vue magnifique sur une nature éclectique et changeante également en fonction de la saison des voyages.

L’itinéraire, pendant la période estivale, peut être enrichi par des excursions à travers les bois de chênes et de tilleuls typiques de la région et les longues plages de la mer de Molise. L’hiver au contraire, il offre des paysages enneigés suggestifs, excellents pour la raquette, ainsi que des marchés de Noël accueillants. Le quartier offre donc super expériences pour tous les goûts parmi des villages perchés et une cuisine locale exquise à découvrir.