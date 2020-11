Éditorial: Films / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il est certain que le film Uncharted sera une réalité. Le tournage du film s’est terminé il y a quelques jours et ce n’est qu’une question de temps avant que nous puissions le voir, quand il fera ses débuts à l’été 2021. Bien que le film soit disponible dans moins d’un an, les détails de l’intrigue n’ont pas encore été publiés et il n’y avait pas de nombreuses images du tournage. Si vous souhaitez en savoir plus sur elle, alors préparez-vous, car aujourd’hui 2 photographies inédites ont été publiées.

Comme nous vous l’avons dit il y a quelques semaines, le doubleur qui interprète Nathan Drake, le protagoniste d’Uncharted, a eu l’occasion de visiter le plateau d’enregistrement du film et non seulement passé du temps avec les acteurs et créatifs en charge du film, mais il a également pu prendre plusieurs photographies.

North en avait déjà partagé quelques-uns avec les fans et a révélé aujourd’hui en exclusivité une paire. Bien que le nouveau matériel ne révèle pas les acteurs clés du film, ils peuvent être intéressants pour les fans, car ils peuvent voir la qualité et l’attention aux détails que le monde aura que les responsables du projet tenteront de reproduire.

Dans le cas où vous l’avez manqué: voici à quoi ressemble Tom Holland en tant que chasseur de primes Nathan Drake.

Les nouvelles images du plateau de tournage révèlent des accessoires importants

Nous disons cela parce que, comme partagé exclusivement dans la diffusion la plus récente de la chaîne YouTube RETRO REPLAY, ces 2 images montrent des éléments des accessoires qui seront utilisés à un moment donné du film. Sur la première photo, vous pouvez voir la main de Tom Holland qui tient apparemment une sorte de clé qui actionnera sûrement un mécanisme dans le film, qui sont très caractéristiques de la série.

Le plus intéressant pour certains est celui qui montre une partie d’une carte, apparemment par Nathan Drake. Cependant, il ne fournit pas beaucoup d’indices, car il ne s’agit que d’une illustration du monde qui porte les noms de lieux importants en espagnol, apparemment. Jusqu’à présent, on ne sait pas où les événements du film Uncharted auront lieu et la carte n’a aucune marque qui révèle l’emplacement d’un trésor.

Nous vous laissons avec les 2 images partagées par Nolan North.

Les énigmes ne pouvaient pas manquer dans le film Uncharted

La carte pourrait contenir plusieurs secrets

Attendez-vous la première du film Uncharted? Qu’as-tu pensé des 2 images? Dites le nous dans les commentaires.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler d’Uncharted ces derniers mois. Nous avons déjà eu un aperçu de ce à quoi l’acteur Mark Wahlberg ressemblera dans le rôle de Sully et North a partagé plus d’images sur le plateau.

La date de sortie du film Uncharted est le 16 juillet 2021. Vous pouvez trouver d’autres actualités liées à Uncharted en visitant cette page.

