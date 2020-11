Le géant de Baltimore, l’une des plus grandes entreprises d’équipement sportif de la planète, annonce une stratégie numérique plus simple et plus cohérente en renforçant MapMyFitness et en abandonnant à la fois Endomondo et MyFitnessPal.

Écrit par Damián García

Finie l’année 2015 lorsque de Baltimore, Maryland, la société Under Armour a annoncé en grande pompe son entrée par la grande porte du marché numérique, acquérir à la fois Endomondo et MyFitnessPal Ils sont déjà devenus deux des applications les plus importantes pour faire du sport avec le smartphone, ou avec nos wearables, dans le secteur.

Cinq ans plus tard, presque un monde dans une industrie vorace comme celle des appareils mobiles, il semble que le géant nord-américain du sportswear abandonne désormais sa stratégie digitale et nettoyez vos portefeuilles d’applications, en annonçant Fin du service Endomondo et vente de MyFitnessPal à un fonds d’investissement.

Nous ne savons pas comment cela conviendra à Samsung, un partenaire régulier d’Under Armour en concurrence directe avec Nike et Apple, qui préparent toujours conjointement des versions spéciales de leurs bracelets Galaxy Watch et Galaxy Fit.

Savoir plus: Les accessoires indispensables pour faire du sport avec votre mobile

C’est officiel: Endomondo ferme à la fin de l’année, MyFitnessPal est vendu et MapMyFitness sera la plateforme unique d’Under Armor

La décision d’Under Armor est désormais officielle, communiqué à la fois sur son site Internet et par son PDG Patrik Frisk, qui a accédé à l’entreprise en janvier de cette année 2020 pour remplacer le fondateur Kevin Plank, un changement qui aurait sans doute pu motiver ces mouvements stratégiques concernant leurs services numériques.

Quoi qu’il en soit, les chiffres montrent une volonté claire de récupérer dans une certaine mesure une partie de l’investissement, car Endomondo est directement abandonné après avoir investi 85 millions de dollars sur votre achat, tandis que MyFitnesPal sera vendu pour 345 millions de dollars après l’avoir acquis pour 475 millions.

Selon la direction de l’entreprise américaine, l’objectif de ces opérations est simplifier l’identité en ligne d’Under Armor et, plus à long terme, créez votre propre écosystème numérique plus simple et plus cohérent, avec la même ligne de conception et les mêmes motivations.

Plus précisément, pour ceux d’entre vous qui utilisent encore Endomondo, tu devrais savoir ça le service cessera de fonctionner à la fin de cette année, en gardant pour l’instant la possibilité d’exporter nos données vers d’autres plateformes.

Dans le cas de MyFitnessPal, aucun projet n’est annoncé Parce que l’acheteur n’a pas divulgué ses objectifs, ce qui, selon nous, sera de revendre le service à une autre entreprise compte tenu de son origine d’investisseur.

Il ne s’agit évidemment que de suppositions pour l’instant qui devront être clarifiées dans les semaines à venir.

Et enfin, concernant Under Armour, avait déjà sa propre plate-forme de fitness pour rester connecté, nous comprenons donc que désormais tous les efforts dans la partie numérique de la société d’équipements sportifs faire grandir MapMyFitness, MapMyRun et MapMyRide pour les entraînements à la maison ou au gymnase, pour les coureurs et aussi pour les cyclistes respectivement.

Ils ont également annoncé qu’ils continueraient à préparer des chaussures connectées dans le cadre de cette nouvelle stratégie numérique.

Savoir plus: 9 applis pour faire de l’exercice à la maison: entraînez-vous sans aller au gym!

Plus d’informations | Under Armour