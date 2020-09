Il feuilleton TikTok Il a fermé – du moins pour le moment – cette semaine, avec un résultat inattendu pour beaucoup mais également prédit par d’autres voix.

Le réseau social de vidéos courtes géré par la société chinoise ByteDance a refusé les négociations avec Microsoft, qui avait été la société nord-américaine qui avait le plus parié pour acheter ses actifs aux États-Unis et dans d’autres pays anglo-saxons, et a clôturé un collaboration avec encore de nombreuses inconnues avec Oracle.

Le drame qui a conduit à cette situation vient de loin et doit être brièvement rappelé. Dans un contexte qui domine absolument tout le reste, celui de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, en août Donald Trump a lancé une sorte d’ultimatum pour TikTok conclu un accord avec une entreprise américaine ou il y aurait veto.

Derrière cette décision se trouvait la théorie du gouvernement américain – sans preuves prouvées – selon laquelle TikTok pourrait servir d’outil d’espionnage pour dériver les données de ses utilisateurs aux États-Unis vers le géant asiatique.

La solution était pour une entreprise nord-américaine d’acheter ses actifs aux États-Unis – et donc de gérer les données de ses citoyens -, et Microsoft était le meilleur soumissionnaire avec l’idée de gagner plus de 100 millions d’utilisateurs au pays des étoiles et des rayures et planter un brochet plus qu’important dans un marché dans lequel il n’a jamais trouvé de grande niche au-delà de Linkedin, celui des réseaux sociaux.

Après de nombreuses allées et venues, y compris une contre-réglementation du gouvernement chinois qui interdirait à TikTok de proposer ses algorithmes dans le cadre de l’accord, enfin le «gagnant» était Oracle, un cheval sorti en deuxième ligne mais qui a finalement obtenu le soutien de l’exécutif de Trump pour l’opération.

Toujours en attente de connaître tous les détails et l’approbation pertinente de la part du Comité des investissements étrangers des États-Unis, Ce qui semble clair, c’est que l’accord n’inclut pas un achat en tant que tel.

Oracle sera le «partenaire technologique de référence» de TikTok aux États-Unis. En d’autres termes, les données applicatives pourraient être hébergées sur ses serveurs, servant ainsi comme une sorte de pare-feu contre les craintes de Trump, qui, pourtant, il y a déjà eu des voix qui le qualifient d ‘«accord vide». En retour, il est supposé qu’Oracle pourrait avoir un accord de participation ou de préférence en tant que fournisseur de services.

Mais, Pourquoi Oracle a-t-il conduit les autres concurrents vers la droite au final? Derrière cette histoire se cache Oracle lui-même, un géant de la technologie enveloppé dans la luminosité qui est donnée à Apple, Google, Facebook ou Amazon pour son approche commerciale, et dont le fondateur, Larry Ellison, est l’un des rares grands noms de la Silicon Valley à continuer de soutenir fermement Trump.

Oracle: un géant du logiciel, méchant pour beaucoup, en plein essor

Oracle est aujourd’hui le deuxième plus grand éditeur de logiciels dans le monde par le chiffre d’affaires, juste derrière Microsoft. Depuis sa création au milieu des années 1970, elle s’est spécialisée dans la vente de programmes et de systèmes de bases de données à d’autres grandes entreprises, sociétés et agences gouvernementales.

Avec de nombreux programmes et systèmes propriétaires tout au long de son histoire de près de 50 ans, Oracle a acquis d’autres sociétés et ouvrir la bataille également pour maintenir sa plus grande part de marché.

Larry Ellison, fondateur d’Oracle

Parmi les acquisitions les plus importantes, on trouve Sun Microsystens, père du système Java, en 2010. Jusque-là, Sun Microsystems était l’une des entreprises qui, parallèlement à son activité, s’était le plus approfondie dans les programmes et solutions open source. C’était la semence, par exemple, d’OpenOffice. Et c’est là qu’Oracle, après son acquisition, a été considéré par les défenseurs de l’open source comme une sorte de «méchant» opposé à ces solutions.

Oracle a fini par refuser l’utilisation de la marque OpenOffice au groupe de développeurs qui en avait fait la promotion Après l’acquisition, qui a poursuivi ses travaux sous la nomenclature LibreOffice, il était également en procès avec Google lorsque le géant de la recherche a voulu se servir de Java dans ses développements, et donc une longue série de poursuites judiciaires qui se poursuivent aujourd’hui.

Actuellement, Oracle est plongé dans une transformation pour étendre ses marchés aux systèmes cloud, où, par exemple, il a tenu tête à Amazon, qui a tenté de briser un contrat que la société de Jeff Bezos avait avec le ministère de la Défense en créant une organisation à but non lucratif qui n’a cessé de critiquer les pratiques du géant du commerce électronique.

Les liens d’Oracle avec la CIA et Trump

Après la nouvelle de leur accord avec TikTok, on a aussi beaucoup parlé des liens des dirigeants d’Oracle avec la CIA ou même avec Trump.

Larry Ellison, fondateur et actuel directeur technique d’Oracle, a donné ce nom à son entreprise – à l’origine, elle s’appelait Software Development Laboratories – après avoir travaillé comme Conseiller informatique à la CIA dans la même décennie, où il a travaillé sur un contrat pour développer une base de données de codes clés dont le nom était précisément Oracle.

La société a été fondée deux ans plus tard et a signé un contrat pour la CIA, le renseignement de la marine, le renseignement de l’armée de l’air et la National Security Agency.

Au-delà, plus récemment, Ellison a également prêté une partie de sa propriété au Texas pour organiser une collecte de fonds pour la campagne Trump en 2016.. Il n’a pas investi directement, mais il a levé un groupe de donateurs d’un montant minimum de 100 000 $.

Les affinités ne s’arrêtent pas là. Safra Catz, son PDG actuel, faisait également partie de l’équipe de transition de Trump à son arrivée à la Maison Blanche.

Tout cela signifie que ces dernières semaines a émis l’hypothèse que Trump et son exécutif voyaient avec des yeux toujours meilleurs l’option d’Oracle en tant que «sangle» TikTok dans son pays, au-dessus de Microsoft, malgré le fait qu’au début, il semblait également avoir le plein soutien du gouvernement. « Je pense qu’Oracle est une grande entreprise et je pense que son propriétaire est un gars formidable », a déclaré Trump le mois dernier.

Par conséquent, Ellison s’est positionné comme l’un des rares dirigeants de la Silicon Valley à continuer de soutenir clairement l’exécutif de Trump, face à des critiques plus ou moins tièdes, ou du moins à l’équidistance, du reste des grandes entreprises technologiques.

Un accord pour la galerie?

Désormais, l’accord entre Oracle et TikTok pose encore de nombreuses questions. Au départ, il se pourrait qu’Oracle prête simplement ses serveurs aux États-Unis à ByteDance afin que les données de ses utilisateurs sur le sol nord-américain, soi-disant, soient en sécurité.

En d’autres termes, Oracle aurait peu à pêcher, à moins que sa participation n’ait lieu, comme le soulignent également certaines informations non encore confirmées. Il y a deux semaines, la Chine a annoncé de nouvelles restrictions gouvernementales sur les exportations de technologie. Cela signifie que certaines technologies faisant appel à des techniques d’intelligence artificielle doivent être approuvées par le gouvernement avant toute vente à une entité étrangère. Autrement dit, le pacte laisserait de côté l’algorithme de TikTok, sa mine d’or.

Beaucoup voient la façon dont TikTok décide quelles vidéos recommander à qui et quand comme son atout clé, et Oracle peut ne pas être autorisé à savoir exactement comment il fonctionne ou à l’utiliser à d’autres fins.

Alex Stamos, ancien responsable de la sécurité chez Facebook, a été l’un des premiers à décrire l’alliance comme un «accord vide» qui vise plus à faire un pas vers la galerie de Trump qu’à être défini et, En fin de compte, protégez les données des utilisateurs américains si ByteDance les utilise à des fins illégitimes.

Un accord dans lequel Oracle prend en charge l’hébergement sans code source et des changements opérationnels importants ne répondrait à aucune des préoccupations légitimes concernant TikTok, et l’acceptation d’un tel accord par la Maison Blanche démontrerait que cet exercice était une pure fraude. https://t.co/3kpwqnEYol – Alex Stamos (@alexstamos) 13 septembre 2020

« Un accord dans lequel Oracle prend en charge l’hébergement sans code source et avec des changements opérationnels importants ne résoudrait aucune des préoccupations légitimes concernant TikTok, et l’acceptation par la Maison Blanche d’un tel accord démontrerait que cet exercice était une pure arnaque », a-t-il tweeté. .

Le feuilleton TikTok, en bref, il semble qu’il continuera à être écrit ou restera comme un simple papier mouillé.