“ Rocket League ” recueille des succès depuis 2015. La combinaison des voitures et du football, d’autant plus s’il est combiné avec le format free to play. Il s’agit d’une livraison non disponible pour Android, mais il existe une alternative assez bonne et amusante que pratiquement tous les mobiles peuvent utiliser.

Ça s’appelle «Hyperball Legends», ne pèse que 38 mégaoctets et accumule plus de 100 000 téléchargements dans le Google Play Store. Nous allons vous dire comment cela fonctionne alternative à Rocket League pour Android, car il est très pratique pour le temps libre.

La “ Rocket League ” pour Android s’appelle “ Hyperball Legends ”

«Hyperball Legends» est un jeu amusant 3vs3 assez inspiré de «Rocket League». Ses exigences minimales et ses graphismes sont très peu exigeants, donc pratiquement n’importe quel téléphone peut l’exécuter. La mécanique est assez simple: des matchs de deux minutes, trois contre trois et essayer de marquer le plus de buts possible.

Nous avons des commandes pour nous déplacer, accélérer et tirer sur la porte. Il est assez facile de se déplacer sur le terrain, car les commandes sont précises. Nous jouons contre des bots, et plus nous gagnerons de matchs, plus ce sera difficile. De la même manière, nous pouvons personnaliser la voiture avec divers éléments esthétiques.

Le jeu est gratuit, bien qu’il ait des achats dans l’application pour débloquer certaines améliorations. Aucune de ces améliorations n’est nécessaire pour gagner des parties, juste notre capacité à jouer.

Légendes Hyperball

