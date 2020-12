Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 11/12/2020 19:26

Le lancement des nouvelles consoles a été assez chaotique. La pandémie de COVID-19[feminine Non seulement cela a compliqué le processus d’achat, mais d’un autre côté nous avons aussi le problème des revendeurs, une crise bien plus complexe qu’on ne le pensait. Compte tenu de cela, les prix de Xbox Series X et PlayStation 5 ont grimpé en flèche, et une nouvelle analyse révèle combien les utilisateurs sont prêts à payer pour eux.

Selon un rapport du portail Le bord, il est expliqué que de nombreuses personnes achètent des consoles auprès de revendeurs même si leur prix est beaucoup plus élevé que ce qui est suggéré. Ici, nous vous disons combien chaque console est vendue pour environ:

– Xbox Series X (PDSF de 13 999 $ MXN) – 16500 $ MXN

– Xbox Series S (prix suggéré de 8 000 $ 4999 MXN) – 9 000 $ 300 MXN

– PlayStation 5 (PDSF de 13 999 $ MXN) – 20 200 $ MXN

– PlayStation 5 numérique (PDSF de 11499 $ MXN) – 19500 $ MXN

Ce même rapport indique également que le PS5 il a atteint plus de mille dollars dans des endroits comme eBay, et en fait, la grande majorité des utilisateurs qui en ont acheté un l’ont fait sans jeu ni accessoire.

La source: Le bord

