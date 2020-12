Qui dirait. Dans une année où le confinement était constant et les fenêtres notre seul contact avec l’extérieur, était grâce au monde de la science, nous avons fini par voyager dans des endroits inattendus. À travers nos écrans, la recherche spatiale nous a donné une 2020 rempli de découvertes spectaculaires.

Quand il s’agit de faire le compte de 2020, il devient vraiment difficile de trouver des nouvelles positives … jusqu’à ce que vous tombiez sur les avancées scientifiques et les images spatiales qui ont sans aucun doute remporté le prix du MVP de l’année.

Ne nous croyez pas? Il suffit de regarder cet avis de certains des événements les plus incroyables des 12 derniers mois, parrainé par des spécialistes du monde entier. Des photos, des vidéos et des émotions qui ont transporté nos esprits «enfermés» dans les endroits les plus merveilleux du cosmos.

La meilleure photo du soleil

C’est ainsi que nous avons commencé l’année. C’était les premières semaines de 2020 Et alors que sur Terre nous nous donnions des cates avec des mèmes de la Troisième Guerre mondiale, un groupe d’astronomes à Maui nous a présentés la photo la plus haute résolution de l’histoire de la surface du Soleil.

Juste pour nous donner une idée, chacune de ces “îles” a la taille du Texas: certaines 700 mille kilomètres carrés.

Pourquoi était-ce important? En plus de vérifier la puissance d’un nouveau télescope dans le Pacifique, il a aidé les scientifiques à vérifier l’ampleur des éruptions solaires, à mesurer le champ magnétique émis par la couronne et à vérifier les frappes magnétiques que notre étoile gâtée émet et secoue l’espace.

Nous avons rencontré Kepler-1649c

Oui, le nom a besoin de quelques améliorations, mais sa découverte a ému les habitants et les étrangers. À la mi-avril, la NASA a annoncé qu’un groupe d’astronomes s’était retrouvé – par surprise – avec Kepler-1649c, un curieux exoplanète à 300 années-lumière de la Terre.

Les scientifiques passaient en revue d’anciennes découvertes autour d’une étoile lointaine et… des soupes! Ils ont réalisé que personne ne l’avait vu auparavant.

Quelle est ta grâce? Il s’avère que est une planète pratiquement de la même taille que la Terre, à la même distance de son étoile principale, recevant la même quantité de lumière et étant dans la zone habitable de son système, il pourrait même avoir de l’eau. Space Twins, alors.

La curiosité nous a donné une photo panoramique de Mars

Il Curiosité il est devenu beau pendant les premiers jours du printemps et envoyé sur notre planète une photo panoramique spectaculaire de Mars comme jamais vue auparavant. Pris de la surface, c’était la plus haute résolution avec laquelle l’humanité a pu garder un œil sur la planète rouge.

Il a fallu quatre jours pour prendre toutes les images nécessaires.

Voir sur YouTube

Sur la photo, en passant, nous voyons une région dans la partie inférieure du mont Sharp – également connue sous le nom d’Aeolis Mons – une soi-disant montagne sur Mars.

Solar Orbiter: l’Icare de 2020

Pendant l’été, alors que l’humanité perfectionnait la délicate mission de travailler en culotte, le Agence spatiale européenne nous a vanté les découvertes de Icare 2020. Il s’appelle Orbiteur solaire et c’est un satellite qui s’est approché du Soleil comme jamais auparavant.

La carcasse ailée nous a envoyés photos à 77 millions de kilomètres.

Qu’avez-vous découvert? bien en plus d’être une mission qui battrait des records de proximité, a étudié les éruptions solaires, le champ magnétique et a fait un tour étrange des pôles solaires. Voyons comment l’étoile qui dirige le Système solaire.

La possibilité de vivre sur Vénus

Peut-être que les photos des endroits les plus reculés de l’espace n’excitent pas tout le monde, mais il n’y a pas de cœur de pierre qui puisse résister à la possibilité de vivre sur l’une des planètes de notre voisinage astronomique. Les têtes ont explosé ce matin de septembre.

L’étonnement était barbare lorsque le POT a annoncé que ils ont découvert des signes de vie sur Vénus.

Comment était-ce question? Des chercheurs du Société royale d’astronomie trouver des traces de Phosphine (PH3) dans les nuages ​​de Vénus, un gaz qui – à notre connaissance – n’est produit que par micro-organismes qui vivent dans des environnements dépourvus d’oxygène.

De l’eau sur la lune

Quelques jours avant Halloween, un groupe de chercheurs du POT et la Université de Cardiff ils ont étonné le monde entier avec leur dernière découverte. Après deux ans d’observations, en ce 2020, on apprend, sans équivoque, que il y a de l’eau sur la lune.

Il se trouve – selon les mesures – dans un cratère appelé Clavius.

Les chercheurs ont précisé que les résidus d’eau ont été trouvés grâce à des mesures infrarouges et que le liquide vital est gelé en surface, en petites concentrations: environ 200 microgrammes pour chaque gramme de terre lunaire.

Merci à la science pour ce 2020!

Les découvertes de ce 2020 sont assez impressionnantes, non?

De plus, nous avons passé un bon moment avec d’autres merveilles de la science: regarder tous ensemble décollent de Space X, connaissant les plans futurs pour un nouvelle visite humaine sur la lune, frappe-nous comme cinq éclipses et bien sûr … celui qui n’a rien à voir avec l’espace, mais qui a ému tout le monde: le développement histoire d’un vaccin contre le COVID-19 en un temps record grâce aux technologies de L’ARNm.