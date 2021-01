D’ici mars 2021, quand un an du premier décès de Covid-19 sera terminé, il y aura au moins 162 mille morts dans notre pays, selon l’ancien secrétaire à la Santé, Julio Frenk Mora. Ce chiffre serait presque le triple du “pire scénario” (de 60 mille morts), qu’Hugo López-Gatell avait prédit au milieu de ce 2020.

Il est vrai que le gouvernement actuel des 4T, dirigé par le président Andrés Manuel López Obrador, a reçu un système de santé publique dans des conditions terribles, à la fois en raison d’une mauvaise gestion et de la corruption, ainsi que par manque d’investissements, avec plusieurs décennies de négligence totale, un budget très bas (2,4% du PIB), un personnel médical insuffisant (avec un déficit de 200 000 personnes), des infrastructures très pauvres et une pénurie évidente de médicaments et de fournitures médicales. Pour aggraver les choses, au début de ce 2020, le soi-disant Seguro Popular a été éliminé, qui a bien servi près de 20 millions de Mexicains.

Cependant, l’administration actuelle a raison sur quelque chose: le Mexicain – à la fois par négligence et par une promotion suspecte par tous les moyens – consomme des aliments qui le nourrissent peu et le rendent beaucoup malade depuis au moins quatre décennies, avec une alimentation riche en calories. et les sucres, en plus d’une consommation très faible – dans certains cas nulle – de fruits et légumes.

À cela s’ajoute un mode de vie presque sédentaire, en particulier dans les villes, qui a entraîné une population très malade, car le pays a été rempli de personnes obèses ou en surpoids, souffrant d’hypertension, de diabète ou, résistance à l’insuline. Les maladies cardiovasculaires et le cancer sont également souvent plus courants aujourd’hui qu’avant.

Une terrible gestion de la pandémie

Mais même en reconnaissant tout ce qui précède, la gestion effroyable de la pandémie par l’administration actuelle a également été plus qu’évidente, ce qui n’est pas dit par la personne qui a écrit ceci, mais plutôt un diagnostic par des experts de la santé du Mexique et du monde, y compris les six anciens secrétaires de santé qui ont osé envoyer une proposition pour gérer la crise sanitaire à laquelle le gouvernement a été sourd.

Le porte-parole de la pandémie et responsable de la stratégie sanitaire pour affronter Covid-19, le Dr Hugo López-Gatell, a été une mer de contradictions, comme l’ont montré les médias et les réseaux sociaux, avec lesquels il a perdu sa crédibilité. . De plus, sa priorité n’a pas été de sauver des vies, mais de disposer de lits d’hôpitaux, ce qu’il réitère chaque jour comme une grande réussite, malgré les milliers de morts.

Une autre grande erreur de ce gouvernement, comme nous le savons, est que du président au porte-parole de la pandémie, ils ont refusé à plusieurs reprises d’utiliser en public, et recommandent, le couvre-nez et la bouche, malgré le fait que l’Organisation de Les Nations Unies (ONU) l’ont suggéré comme une mesure sanitaire qui a prouvé son efficacité en l’utilisant de manière majoritaire.

Achat en masse de médicaments à l’étranger

En plus de cela, dans cet espace nous avons également souligné que l’actuelle administration Lopez Obrador a décidé que pour les années suivantes de ce gouvernement, de 2021 à 2024, l’achat massif de médicaments sera réalisé à l’extérieur du pays, par l’agence onusienne. , UNOPS, qui sera chargé de rechercher les clés des médicaments partout dans le monde et de les importer au Mexique.

En d’autres termes, l’UNOPS garantit en théorie l’approvisionnement en médicaments – tant qu’ils sont payés à l’avance, pas comme ici que les sociétés pharmaceutiques étaient dues pendant des années – mais pas la qualité des médicaments qui seront fournis. au système de santé mexicain. Dans cette équation, notre agence de la santé, la Commission fédérale de protection contre les risques sanitaires (Cofepris), a cessé d’être ce qu’elle était et sera désormais prête à approuver tout ce qui lui est soumis sans plus de remise en cause.

Nous avons également mentionné que cette décision de l’administration López Obrador a été un sérieux revers pour l’industrie pharmaceutique établie au Mexique, qui génère des emplois, fait de la recherche et du développement, paie des impôts et a toujours été un allié des gouvernements à leur tour, sans importer les couleurs du parti au pouvoir.

Les vaccins anti-covid ne seront pas la panacée

Pour tout ce qui précède, des perspectives favorables pour l’industrie pharmaceutique et le secteur de la santé au Mexique ne sont pas en vue en 2021, même avec l’arrivée des premières doses de vaccins anticovides et l’annonce du calendrier de vaccination, qui vise à se terminer, en En théorie, au printemps 2022, lorsque 70% de notre population aura été vaccinée. Les vaccins ne seront donc en aucun cas la panacée pour contenir la pandémie.

Cependant, la gestion de la crise sanitaire a été épouvantable: nous sommes le huitième pays au monde en décès par million d’habitants (avec 124000 décès à ce jour) et le premier en personnel de santé, mais malgré cela, du point de vue de nos dirigeants, y compris les autorités sanitaires, la stratégie anticovide a fonctionné «d’une manière extraordinaire», ce qui est un grand mensonge.

Que les vaccins ne sont pas utilisés pour obtenir des votes …

Au cours de l’année prochaine, la pandémie ne disparaîtra pas complètement, les vaccins seront le grand problème de la santé, à la fois pour la logistique, la sécurité, la distribution, la livraison et l’application à différents groupes d’âge. De plus, comme il s’agit d’une année électorale et comme l’ont dit certains politologues, il existe un risque latent que les vaccins soient utilisés comme outil électoral, ce qui serait terrible et méprisable.

Pour aggraver les choses, et pour finir, le système de santé montre déjà des signes évidents d’usure de 10 mois d’une pandémie, avec un personnel médical et infirmier très épuisé, avec une pénurie de médicaments à la porte, et maintenant pire que jamais, car nous sommes au plus haut sommet de la crise sanitaire du Covid-19.

L’armoire à pharmacie

Comme nous le disons toujours dans cet espace: faites preuve de la plus grande prudence, ne baissez pas la garde, n’allez pas aux réunions et ne les appelez pas. Si vous devez sortir dans des espaces publics, portez toujours un couvre-nez et bouche, gardez une distance de sécurité et lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon tout le temps. Il est temps de prendre soin de vous et de célébrer uniquement avec les personnes avec lesquelles vous vivez au quotidien.

Malgré tout, nous devons célébrer la vie. Alors félicitations, bonne 2021 et merci pour votre lecture attentive tout au long de l’année.