Le phénomène LEGO existe depuis quelques années. Les enfants et les adultes apprécient la construction de figures à l’aide de blocs, et il y a peu d’exemplaires qui sont sortis pendant toutes ces années.

L’un des jeux qui balaye le plus le Play Store est Construction Set, un jeu qui nous permet de recréer cette expérience Lego depuis le téléphone, sans quitter la maison. Nous allons vous dire comment jouer et quelles sont les clés de son succès.

Kit de construction: l’expérience “ LEGO ” chez vous

Construction Set est un jeu qui a accumulé plus d’un million de téléchargements, a un score de 4,4 étoiles dans le Google Play Store et, bien qu’il soit en version 1.1.5, il est assez mature. Nous pouvons également le télécharger sur iOS, et il est entièrement gratuit avec des publicités.

Ils nous donnent un certain nombre de pièces et nous devons mettre les pièces dans leur bon ordre pour assembler la pièce

Ce jeu nous donne une série de pièces avec lesquelles nous devons construire des éléments. Cela rappelle assez le moment où nous ouvrons une boîte LEGO et que nous avons les pièces devant nous. Nous devons choisir les pièces pour construire ce que nous voulons.

Au fur et à mesure que nous progressons dans les niveaux, les choses se compliquent de plus en plus. Avec de plus en plus de pièces à assembler. Comme nous prévoyons, le jeu est gratuit mais il a de la publicité qui apparaît lorsque nous terminons les niveaux.

