Copiez un élément du monde réel grâce à la caméra de votre téléphone et collez-le directement sur votre ordinateur. C’est ce que vous obtenez avec ClipDrop, une application incroyable capable de numériser des éléments du monde réel, de les copier et de les coller directement sur le PC.

Le service s’intègre à la fois à Windows et macOS, ainsi qu’à Android et iOS. Nous l’avons testé avec macOS et un iPhone 12 et les résultats ont été surprenants. L’application est capable de copier parfaitement des objets, afin que nous puissions les transmettre plus tard au PC pour ce que nous voulons.

ClipDrop: une application folle pour copier des objets en réalité augmentée

Aaand ici c’est .. !!! 😱 Après des mois de travail acharné avec @jblanchefr, @ClipDropApp beta (AR Copy Paste) est désormais disponible publiquement sur #Android, #iOS, #macOS et #Windows 🔥 https://t.co/52eLMEfXNR 🔥 Voici un fil de ce que vous pouvez déjà en faire ↓ 1 / n # ML #AR #AI pic.twitter.com/0fQJQ8KRBv – Cyril Diagne (@cyrildiagne) 22 octobre 2020

ClipDrop est une application assez différente, qui nécessite l’installation d’un client sur le PC. Après s’être connecté avec le même compte (cela peut être Google ou Apple) sur PC et mobile, nous pourrons synchroniser les éléments. Que fait exactement l’application? Scannez des objets réels en réalité augmentée, pour les copier dans le presse-papiers du PC.

Le rognage des objets est excellent.

Dans notre cas, nous nous concentrerons sur ce que nous pouvons faire avec le mobile (bien que des éléments puissent également être capturés à partir de l’application de bureau). Il suffit d’ouvrir la caméra depuis l’application et de commencer à numériser les éléments. Comme s’il s’agissait de Google Lens, l’objet que la caméra a capturé est analysé et après quelques secondes ceci est scanné en réalité augmentée.

Le détourage est étonnamment bon, même s’il s’agit de textes que nous avons extraits de n’importe où. Une fois que nous avons la coupure, nous pouvons envoyer au PC ce que nous avons scanné. Il sera collé dans le presse-papiers (PNG sans arrière-plan) ou nous pouvons l’enregistrer sous forme d’image. Les utilisations sont nombreuses, de la numérisation d’une photo chez soi pour l’avoir sur le PC à la réalisation de tout type de montage dans Photoshop ou tout ce qui vous vient à l’esprit.

Le principal mais avec cette application, c’est que son prix est de 9,99 euros par mois après la période d’essai, 39,99 par an (après le 29 novembre, il passe à 79,99 euros par an). Prix ​​assez élevé pour une application qui semble reléguée à un usage plus professionnel. Malgré cela, nous pouvons l’essayer gratuitement pendant 3 jours, pour voir si nous allons en profiter ou non.

ClipDrop

