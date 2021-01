En 2018, nous vous avons parlé de l’apparition d’une application que nous avons définie comme “le shazam pour les bébés«Parce qu’il s’agissait d’une sorte de traducteur pour savoir ce qu’un bébé veut / demande / a besoin quand il pleure – oui, totalement dans le style du bébé traducteur des Simpsons. Aujourd’hui, nous vous apportons quelque chose de similaire, mais au lieu de pour les humains, pour les animaux. Spécifiquement pour un type d’animal: votre chat.

Meowtalk, traductrice de chats

Avant de regarder à nouveau si nous sommes encore le 28 décembre, disons de quoi il s’agit: MeowTalk est une application qui fonctionne comme un traducteur miaulement afin que les utilisateurs puissent savoir ce que signifient leurs chats.

Créée par Javier Sánchez, un ancien ingénieur d’Amazon qui a travaillé sur le développement de l’assistant numérique Alexa, l’application permet aux utilisateurs de enregistrez un miaulement puis essayez d’identifier sa signification. Cette «application» utilise l’apprentissage automatique et les utilisateurs peuvent créer une base de données dans laquelle ils identifient les miaulements de leur chat pour que le «logiciel» apprenne.

De plus, comme le miaulement de chaque chat est unique, les utilisateurs peuvent créer un profil individuel pour enregistrer les sons de différents chats. En ce sens, plus l’application est utilisée, plus elle deviendra précise, car en enregistrant et en étiquetant les sons, les “ logiciels ” d’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle (IA) comprennent mieux le miaulement de chaque chat.

Actuellement, l’application ne peut traduire qu’environ 9 types de miaulements:

Heureux / Heureux / SatisfaitDéfendreÉnervéAttaqueL’appel de la mèreAppel d’accouplementEndoloriPauseChasse

Pour entraîner l’application, qui est gratuite sur Android et iOS, et pour qu’elle apprenne les miaulements spécifiques de votre chat, vous devez procéder comme suit:

Choisissez un contexte où vous êtes sûr ce que votre animal essaie de dire: Par exemple, à l’heure du repas, le chat dit “nourriture”, ou s’il est à la porte, le chat dit “laisse-moi sortir”Utilisez l’appli pour traduire ces miaulements l’une des neuf intentions général comme traduction, sinon ce que dit l’application, sélectionnez “Non, changez-le” puis vérifiez la traduction correcteRépétez ceci 5 ou 10 fois et attendez jusqu’à 24 heures pour que l’application se mette à jour et apprenne le nouveau mot de votre chat. N’oubliez pas que l’application est toujours en version bêta, au cas où elle ne fonctionnerait pas comme il se doit.

Créer un chat portable

En novembre dernier, son créateur a souligné dans un webinaire d’Akvelon, le développeur de l’application, que Le but ultime de Meowtalk est de créer un collier intelligent qui traduit le miaulement des chats instantanément et une voix humaine a parlé à travers lui.

Téléchargez Meowtalk pour Android

Téléchargez Meowtalk pour iOS