Avec l’arrivée du capteur LiDAR sur l’iPhone 12 Pro et l’iPad Pro, les possibilités se sont ouvertes en matière de numérisation de scènes en 3D. Apple a mis son processeur au service de la réalité augmentée, de sorte qu’en conjonction avec le capteur plusieurs fonctions peuvent être réalisées.

Polycam est l’une de ces applications qui tire le meilleur parti du capteur de profondeur de l’iPhone 12, dans ce cas pour nous permettre scannez n’importe quel objet 3D en quelques secondes. Cependant, son objectif principal est d’analyser les pièces, les bâtiments et autres, en pouvant nous donner leurs mesures exactes après le scan.

Comment fonctionne Polycam

Polycam est une application qui permet capturer notre environnement en 3D. Il utilise le capteur LiDAR, donc il ne fonctionne que sur l’iPhone 12 Pro, 12 Pro Max et iPad Pro. La première chose que nous devons faire est capturer notre environnement. Il suffit de pointer la caméra pour balayer un enregistrement vidéo.

C’est important être assez précis lors de la numérisation, c’est-à-dire, essayez de ne laisser aucun espace pour que la scène qu’il génère soit complète et non artificielle. Grâce à des formes triangulaires, nous pouvons voir les segments capturés, et dans une couleur bleue, nous verrons ce qui n’est pas encore scanné.

Le rendu HD, grâce à la puissance de l’A14 Bionic, ne prend que quelques secondes

Une fois que nous avons tout analysé, nous n’avons plus qu’à arrêter l’enregistrement vidéo. Nous pouvons rendre ce que nous avons enregistré en qualité SD ou HD. Notre recommandation, puisque vous utiliserez un iPhone 12 Pro, est que vous effectuez un rendu en HD, car cela ne prendra pas plus de quelques secondes supplémentaires. Lorsque nous avons l’image finale, nous pouvons la modifier. Faire des coupes, changer le traitement, éditer le nom pour le sauvegarder Et demais.

La chose la plus frappante est que nous avons un mode de mesure qui indique les mesures des objets que vous avez scannés. Comme LiDAR est capable d’analyser l’environnement réel, les mesures sont assez précises. Par exemple, vous pouvez savoir ce que mesure votre pièce, ses meubles, ses espaces et autres. Polycam est une application entièrement gratuite et sans publicité, cela vaut donc la peine de vérifier.

Polycam

