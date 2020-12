Instagram, sans toutes les mauvaises choses d’Instagram: c’est la nouvelle version “Lite” de l’application.

Christian Collado

Instagram Vous avez créé une nouvelle version allégée de votre application. Et bien que pour l’instant ne sera disponible qu’en Inde, l’entreprise a l’intention d’étendre sa disponibilité à d’autres régions au fil des mois.

Ce qui rend cette version d’Instagram spéciale n’est pas seulement sa faible poids de seulement 2 Mo – Contrairement aux plus de 500 Mo que la version complète peut utiliser -, mais le fait que se passer de nombreuses fonctions que de nombreux utilisateurs de l’application considèrent totalement inutiles.

Et est-ce que le nouvel Instagram Lite offre l’expérience la plus simple possible avec le réseau social. Sans Reels, sans onglet IGTV et sans le nouveau panneau d’achat, en gardant la proéminence de l’application.

Instagram, sans toutes les mauvaises choses sur Instagram

Comme indiqué dans XDA-Developers, la nouvelle version se concentre sur l’offre expérience la plus rapide possible basé sur l’élimination des fonctions supplémentaires présentes dans l’édition complète.

De cette manière, ni les Reels, ni l’onglet Achats ni les vidéos IGTV ne sont présents dans la version Lite d’Instagram.

Sinon, les deux fonctionnement comme interface ils sont rattachés à ceux de la version complète de l’application. De plus, contrairement à l’ancienne version Lite, qui a disparu de Google Play à la mi-2020, les performances sont bonnes et cela ne donne pas le sentiment d’utiliser une application destinée aux mobiles bas de gamme.

L’application est présente dans Google Play, mais pour l’instant il n’est pas possible de le télécharger dans les pays autres que l’Inde. Heureusement, vous n’aurez pas à attendre trop longtemps Instagram Lite APK commencer à circuler sur le réseau afin qu’il soit possible d’installer la nouvelle version sur n’importe quel appareil.