Si pour les fans de football l’arrivée de la FIFA pour leur console préférée chaque année est devenue une tradition, pour les danseurs et les fêtards Just Dance est devenu leur jeu annuel pour célébrer leurs rencontres entre amis ou en famille et même pour leurs propres moments de plaisir. Just Dance 2021 est le douzième volet de la saga, très linéaire par rapport au match de l’année dernière, qui a célébré le dixième anniversaire avec l’étrange nouveauté qui demeure cette année.

Just Dance 2021 est sorti sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Stadia avec les consoles de nouvelle génération, PlayStation 5 et Xbox Series X. En plus de profiter des fonctionnalités de PS Move ou Joy-Con sur leurs plates-formes respectives, le Les joueurs peuvent utiliser leur téléphone pour enregistrer les mouvements avec l’application Contrôleur Just Dance, le jeu étant accessible jusqu’à six joueurs à la fois.

Un nouveau jeu rempli de chansons à succès

Comme d’habitude dans chaque nouvelle tranche de Just Dance, les joueurs ont plus de 40 nouveaux titres, tous bien connus, soit parce qu’ils étaient des succès en leur temps, soit parce qu’ils sont à la mode aujourd’hui. De cette façon, il y a des danses lentes comme Mademoiselle par Shawn Mendes et Camila Cabello, des sujets d’aujourd’hui comme Dis comme ça par Doja Cat et Pluie sur moi par Lady Gaga & Ariana Grande, ou l’histoire classique de Hoy, tu as un ami en moi, mieux connue en Espagne sous le nom de Il y a un ami en moi, qui n’est malheureusement pas arrivé dans notre pays traduit.

En plus des thèmes inclus, le jeu contient des achats intégrés pour les joueurs qui souhaitent élargir la liste des chansons, bien que la liste ci-dessous soit très complète et suffisante pour profiter d’heures et d’heures de danse. De plus, il reste encore un an Juste danser illimité, le service de streaming de danse à la demande avec accès à plus de 600 chansons. Le jeu comprend un mois gratuit et les frais d’abonnement sont:

24 heures: 2,99 € 1 mois: 3,99 € 3 mois: 9,99 € 12 mois: 24,99 €

Liste des chansons

In the Navy (Village People) Señorita (Shawn Mendes & Camila Cabello) Feel Special (TWICE) Don’t Start Now (Dua Lipa) Dance Monkey (Tones and I) Que Tire Pa Lante (Daddy Yankee) Juice (Lizzo) Temperature ( Sean Paul) Toutes les bonnes filles vont en enfer (Billie Eilish) Heat Seeker (DREAMERS) ZENIT (ONUKA) Boy, You Can Keep It (Alex Newell) Blinding Lights (The Weeknd) Till the World Ends (Britney Spears) Samba De Janeiro (Bellini) Dibby Dibby Sound (DJ Fresh, Ft. Jay Fay & Ms. Dynamite) Runaway U & I (Galantis) Dancing (Paradisio) The Weekend (Michael Gray, Ft. Shèna) Without Me (Eminem) Looking (Good Times Ahead) & Jenn Morel) Descendez (Paul Johnson) Vous avez un ami en moi (Randy Newman) Yameen Yasar (DJ Absi, Ft. Kurupt Tha Killa) UNO (Little Big) Georgia (Tiggs Da Author) Alexandrie, Alexandra ( Claude François) Jooneh Khodet (Black Cats) Kulikitaka (Toño Rosario) Magenta Riddim (DJ Snake) Volar (Lele Pons, Ft. Susan Díaz & Víctor Cárdenas) YO LE LLEGO (Balvin & Bad Bunny) Paca Dance (The Just Dance Band) Lacrimosa (Apashe) Ice Cream (BLACKPINK & Selena Gomez) Adore You (Harry Styles) Say So (Doja Cat) Rain On Me (Lady Gaga & Ariana Grande) Kick It (NCT 127) The Other Side ( SZA & Justin Timberlake) Rare (Selena Gomez)

Tous les modes de jeu sont maintenus

Just Dance 2021 conserve ses mécanismes de jeu classiques: suivez les pas de danse d’un professeur qui sont affichés à l’écran à tout moment. Pas de grande nouvelleLes défis pour obtenir des objets de collection tels que des avatars, des autocollants, des titres et des arrière-plans peuvent à nouveau être surmontés. Les joueurs peuvent créer des listes de lecture personnalisées avec leurs chansons préférées pour lancer des danses consécutives, tandis que le mode transpiration Continuez à vous lever pour faire de la danse un entraînement, affichant les calories brûlées sur un comptoir.

Pour les plus sociaux, le mode le plus amusant est Piste de danse du monde, qui maintient son système compétitif et coopératif, comptant sur des batailles contre des groupes ou un boss. Pour ceux qui n’ont pas de compagnie mais qui veulent s’amuser avec le jeu avec d’autres joueurs peuvent accéder au mode en ligne, alors que les plus petits de la maison ont leur propre mode de jeu, le mode enfants, avec huit nouvelles chansons avec leurs propres chorégraphies et la possibilité d’accéder aux chansons de Disney via Just Dance Unlimited.

Le plaisir de toutes les années

Bref, Just Dance 2021 revient pour offrir le même plaisir que chaque année. Bien qu’au niveau jouable, il n’y ait pas eu de nouveauté dans l’édition de cette année, la liste des chansons est excellente, avec des tubes intemporels et les meilleures chansons d’aujourd’hui. Avec de nombreux modes de jeu à apprécier individuellement ou en entreprise en personne ou à distance, le titre Ubisoft est un pari garanti sur le plaisir. On ne peut qu’espérer que la tranche de l’année prochaine pariera sur l’inclusion bizarre d’un gameplay saisissant en fonction du large choix de thèmes que ceux de Paris nous ont utilisés.

▪ Date de sortie: 11/12/2020