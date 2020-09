Marvel a confirmé que The Falcon and the Winter Soldier avait été reporté à 2021.

Le faucon et le soldat de l’hiver devaient initialement faire leurs débuts sur Disney + en août, mais la pandémie de coronavirus a modifié les plans de Marvel et de Disney.

Pour l’instant, WandaVision est la seule et unique série de MCU à faire ses débuts en 2020.

Fournissant un semblant de retour à la normale en 2021, cela pourrait devenir le plus gros jamais enregistré pour Marvel Studios. 2020 ressemblait autrefois à une année record pour l’univers cinématographique Marvel alors que Black Widow devait faire ses débuts en mai, The Eternals arrivait à l’automne et au moins deux émissions MCU allaient arriver sur Disney +. Au moment où le mois d’avril est arrivé et que le monde s’est fermé en raison de la pandémie de coronavirus, nous n’étions pas sûrs de voir un nouveau contenu MCU en 2020, autre que potentiellement Black Widow en novembre si les théâtres rouvraient.

Ces préoccupations ont été apaisées par Marvel lorsque la société a confirmé que WandaVision – une série sur Scarlet Witch apparemment en pleine crise mentale – commencerait à être diffusée sur Disney + avant la fin de l’année. Malheureusement, nous avons également appris qu’une autre série très attendue a été repoussée jusqu’en 2021.

Initialement prévu pour le lancement en août, The Falcon and the Winter Soldier arrive maintenant en 2021. Disney et Marvel n’ont pas encore abordé le retard directement, mais si vous visitez la page de destination de la série sur Disney +, vous pouvez voir les références à 2021 sur la page qui n’existait pas auparavant. Comme l’explique le synopsis, lorsque la série tombera enfin, il s’agira des héros titulaires faisant équipe «dans une aventure mondiale qui teste leurs capacités – et leur patience».

La production de The Falcon and the Winter Soldier a en fait repris à mesure que de plus en plus de projets de films et de télévision reprennent aux États-Unis et dans le monde, mais il est clair que Marvel ne pensait pas que le produit final serait dans la forme dans laquelle il doit être. pour un lancement en 2020. Cela ne laisse à Disney + que deux têtes d’affiche pour le reste de 2020 – WandaVision et The Mandalorian saison 2. Cela dit, la plupart des services de streaming tueraient pour deux succès garantis de ce calibre.

En ce qui concerne Black Widow, le pronostic semble de plus en plus sombre à l’approche de novembre, un certain nombre de rapports suggérant que Disney devrait également renvoyer le véhicule Scarlett Johansson jusqu’en 2021. Si cela finit par être le cas, The Verge note que ce sera la première fois depuis 2009 que Marvel passe un an sans sortir un film en salles. Le MCU survivra sans aucun doute, mais comme Marvel est devenu synonyme de films à succès, il est fou de penser que nous pourrions attendre 18 mois ou plus entre les entrées dans la franchise.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.