Chaque fois qu’ils annoncent un nouveau Le credo de l’assassin, devient à son tour l’un des jeux les plus attendus de l’année. Quand ils ont dit que nous serions maintenant des Vikings avec des haches pour la tranche de 2020, la vérité est que dans APPUYEZ SUR LE BOUTON nous sommes excités, mais nous avons l’habitude d’avoir beaucoup de réservations lorsque nous Ubisoft il s’agit, heureusement, nous pouvons vous dire que nous nous sommes trompés cette fois. Mais bon, l’âne n’était pas hargneux.

Ce qui nous a fascinés, c’est que pour compléter certains points de notre revue, nous avons pu compter sur le grand José Araiza, Producteur post-sortie de Assassin’s Creed Valhalla avec qui nous avons eu l’occasion de parler. Maintenant oui, nous avons commencé.

Le moment arrive. 13 ans se sont écoulés depuis que nous avons appris l’histoire qui raconte la bataille entre les Ordre des assassins Oui Les Templiers. Oui, 13 ans que nous avons personnifié Altair dans le premier Assassin’s Creed de l’histoire et cette année, qui a été compliquée par tout ce que vous savez déjà, Assassin’s Creed Valhalla arrive, un jeu qui marque le changement de génération de consoles pour l’industrie.

Dans APPUYEZ SUR LE BOUTON Nous allons vous donner notre avis sur le jeu, mais pas avant de vous rappeler que dans PTB Nous ne donnons pas de notes telles quelles aux interactifs; ce ne sont pas des tests de mathématiques.

Nous passons en revue cet épisode d’Assassin’s Creed dans Xbox One, Playstation 5 Oui Xbox série x pour pouvoir comparer le plus grand nombre de versions. La première chose que nous dirons est que l’art du jeu depuis l’écran d’accueil est magnifique. Quelle que soit la console sur laquelle vous jouez, ce sera tout à fait merveilleux d’admirer le détail avec lequel tout est fait. Nous parlerons de comparaisons multiplateformes plus tard.

Comme toujours, nous ne parlerons pas beaucoup d’histoire. C’est quelque chose que nous pensons que vous devez comprendre par vous-même, en plus il y a un cercle en enfer réservé uniquement à ceux qui gâchent quoi que ce soit, alors ne vous inquiétez pas. Comme vous le savez déjà, le héros de cet épisode s’appelle Eivor et vous démarrez à peine le jeu, Il se produit un événement qui de nos jours traumatiserait n’importe quel être humain à vie mais qui, du temps des Vikings, ne méritait qu’une chose: la vengeance.

C’est le point de départ de l’histoire, à partir de là, différents événements ont lieu qui, comme dans chacun des épisodes de ce jeu sont basés sur des événements réels sans crainte de visiter des royaumes mystiques ou surnaturels, cela nous amène à savoir un peu d’histoire nordique; de ses luttes internes et de son organisation à travers les clans et les rois à la recherche de son expansion territoriale dans des endroits comme l’Angleterre.

Eivor C’est un grand protagoniste d’Assassin’s Creed, mais est-il à la hauteur des autres merveilleux directeurs de la série? Eivor a un grand charisme et trouvera certainement une place de choix parmi les fans de la franchise.. José Araiza, qui est un producteur post-lancement du jeu, nous a dit que Eivor Il a une place spéciale dans votre cœur dont nous nous souviendrons au fil des années.

Assassin’s Creed Valhalla regorge d’options, du sexe d’Eivor à la façon dont l’Animus décide de la connexion entre les blocs de mémoire, tout cela vous donne une expérience différente. En parlant des fonctionnalités du jeu, le gameplay est excellent, les commandes rappellent beaucoup les premières tranches.

Les menus conservent le format de AC Odyssey et tout est bien là où il devrait être. La mécanique de progression et d’amélioration de Kas, à la fois les armes et les compétences, passe par les points et la collecte de matériaux sur la carte, c’est donc votre décision de développer votre personnage en fonction de votre style de jeu. Soit à la recherche d’une confrontation directe, soit en restant en mode furtif tout en faisant disparaître silencieusement les ennemis.

Assassin’s Creed Valhalla Il s’adapte à tous les goûts, qu’il s’agisse de joueurs occasionnels cherchant à profiter d’une bonne histoire et d’un moment amusant, mais aussi à ceux qui veulent que leurs compétences soient mises au défi au maximum.

Dans les paroles de José Araiza En effet, travailler avec un groupe de professionnels dans la création du jeu leur a permis de prendre les meilleures décisions pour proposer un jeu que tout le monde puisse apprécier, même lorsque la dernière partie du développement a été affectée par la pandémie mondiale que nous traversons actuellement. mais qu’en fin de compte, ils ont réussi à relever cet énorme défi. (Reste à la maison).

L’un des points qui a retenu notre attention est qu’au combat, vous vous rendez parfaitement compte lorsque vous affrontez des ennemis de styles différents, ce qui vous amène à envisager des stratégies qui vous permettent de remporter des combats en groupe et au corps à corps. Autrement dit, cela n’atteindra pas le point où vous sentirez que les combats sont tous les mêmes que dans les autres tranches de la série.

Bien que les jeux de la saga présentent des similitudes de gameplay et de mécanique, chacun a connu un développement très différent, ce que notre ami a confirmé. José Araiza qu’avec cela, il ajoute 6 matchs de la franchise dans lesquels il a participé à différents postes pour Ubisoft Montréal, un vrai boss.

Quand nous lui avons demandé si AC Valhalla était plus comme avoir à traverser la ville un vendredi de quinze jours ou une promenade le dimanche à travers les bois, il nous a dit qu’il avait quelque chose des deux, c’est-à-dire des moments frénétiques et tendus ainsi que des moments de détente où la meilleure chose à faire est d’apprécier les incroyables paysages nordiques qui sont vraiment incroyablement bien réalisés.

Comme tous les AC, vous pouvez le jouer de manière linéaire et n’avancer que dans l’histoire principale ou vous pouvez prendre votre temps pour découvrir chacun des coins de la carte, afin de pouvoir terminer l’histoire le plus rapidement possible ou Si vous souhaitez révéler chacun des secrets du jeu, vous pouvez le faire sans aucun problème.

Des activités supplémentaires dans le jeu vous plongeront dans la culture viking afin que vous puissiez vivre une campagne plus immersive. Et si vous pensiez que nous n’allions pas le dire, bien sûr que nous l’étions: cela nous rappelait beaucoup la série Vikings, seulement ici vous avez le pouvoir de décider de ce qui se passe, jusqu’à un certain point.

Enfin, bien sûr ce n’est pas un jeu parfait, il faudra un bon polissage pour se débarrasser de tant de bugs que l’on retrouve dans toutes les versions du jeu que nous avons testées, mais c’est déjà la règle de l’industrie de corriger ces détails dans des patchs.

Les différences d’une console à l’autre sont minimal, réellement. Dans les consoles de nouvelle génération, la fréquence d’images est constante, il n’y a pas de baisse et la résolution maximale est quelque chose qui élève vraiment l’expérience, ce qui nous a surpris car 4K (dynamique) et 60 fps constants étaient difficiles à croire, mais ce qu’ils font à la fois sur Xbox Series X et PlayStation 5. En termes de temps de chargement, sur les deux consoles, ils sont pratiquement identiques et très courts. C’est un débat très stérile de se battre pendant 1 seconde pour que l’une ou l’autre console puisse ou non mettre longtemps à charger un jeu de cette taille.

Sur Xbox One, bien qu’il s’agisse d’une génération passée, l’aventure d’Eivor continue d’être appréciée à merveille car la Full HD et 30 fps sont toujours très respectables aujourd’hui. Evidemment sur Xbox One, les temps de chargement ne sont pas si rapides.

Bien sûr, nous recommandons AC ValhallaNous pensons que les fans de la série l’apprécieront et qu’elle pourra capturer de nouveaux joueurs. Une histoire qui engage, un gameplay stimulant et amusant tout en préservant les caractéristiques phares et des graphismes magnifiques et détaillés.

Sans aucun doute, c’est une excellente option pour fermer la génération précédente et aussi pour démarrer la nouvelle.

Texte de Leo Gonzalez

