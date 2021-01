Au petit matin de ce samedi 16 janvier, une grosse boule de feu bleue a traversé le ciel du sud de l’Espagne vers 5 h 20 heure locale. La boule de feu est née lorsque le morceau de comète est entré dans l’atmosphère terrestre 104000 kilomètres par heure. Bien que plus tard, il atteindrait une vitesse plus élevée, jusqu’à 108 000 km / h.

La boule de feu est entrée dans l’atmosphère à une vitesse de 104000 km / h

La tournée des boules de feu a commencé à Badajoz et terminé à environ 35 kilomètres verticalement de la ville de Fuenteheridos, où il s’est éteint. “Le frottement brusque avec l’atmosphère à cette vitesse énorme a rendu la roche incandescente, générant ainsi une boule de feu qui a commencé à une altitude d’environ 93 km au sud de Badajoz et s’est déplacé rapidement vers le sud-ouest, entrer en Andalousie», explique l’Institut d’Astrophysique d’Andalousie dans la description de la vidéo publiée sur YouTube.

Boule de feu aperçue depuis Séville

La luminosité de l’événement était telle que, même, pouvait être vu à 500 kilomètres. Ainsi, la nuit à Séville et dans diverses villes et villages autour de l’endroit où l’événement s’est produit, cet événement pourrait également être apprécié. Bien que les images soient spectaculaires et que cela puisse sembler un événement dangereux, cela n’a causé aucun dommage. De plus, l’événement s’est éteint avant d’atteindre le sol, donc n’avait aucune chance de mettre en danger qui que ce soit.

La boule de feu pouvait être vue à 500 kilomètres et a été enregistrée par divers observatoires, comme celui de Calar Alto

En fait, le projet SMART de l’Institut d’Astrophysique d’Andalousie (IAA-CSIC), basé à Séville et dirigé par José María Madiedo, est celui qui a enregistré les images spectaculaires de cette boule de feu bleue que l’on peut trouver ci-dessous. Le phénomène a été enregistré à partir du observatoires astronomiques de Calar Alto (Almería), Séville, Sierra Nevada et La Hita (Tolède). Ces détecteurs fonctionnent dans le cadre du Southwest Europe Fireball and Meteor Network (SWEMN), qui a comme la cible surveille en permanence le ciel afin d’enregistrer et d’étudier l’impact contre l’atmosphère terrestre des roches de différents objets du système solaire.