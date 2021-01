Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Call of Duty: Black Ops Cold War est sur le marché depuis quelques mois maintenant et Activision continue de publier du contenu pour satisfaire les joueurs. En fait, il ouvrira bientôt les portes d’une carte classique classique de Call of Duty: Black Ops II.

Par le biais d’une déclaration, Activision a annoncé qu’une tonne de nouveau contenu sera publié pour Call of Duty: Black Ops Cold War dans les semaines à venir. Parmi les nouveautés qui font partie de la saison 1 du nouveau FPS de la franchise.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Qu’est-ce qu’un Sneakerhead et pourquoi Reebok x Tom & Jerry pourrait-il en fabriquer un pour vous?

Ce qui a attiré l’attention de beaucoup, c’est que, dans le cadre de cette saison, 2 nouvelles cartes multijoueurs feront leurs débuts. L’un d’eux est Express, une carte de combat 6v6 qui nous transporte dans une gare de haute technologie. C’est un cadre emblématique qui a longtemps été un favori de la scène compétitive. Ce scénario arrivera le 4 février.

L’autre nouvelle carte de Call of Duty: Black Ops Cold War est Sanatorium. Ici, 4 équipes de 10 joueurs se battront pour différents objectifs et véhicules terrestres, maritimes et aériens. La carte est située dans un refuge sanitaire expérimental soviétique. Cette carte est maintenant disponible dans Call of Duty: Black Ops Cold War.

Il y a aussi des nouvelles pour le mode zombies

Ce que vous aimez le plus dans Call of Duty: Black Ops Cold War est le mode zombies? Vous serez heureux de savoir qu’il existe également du nouveau contenu pour vous.

Pour commencer, nous avons le mode Cranked, qui est une exclusivité temporaire de PlayStation, est maintenant disponible. En outre, il existe de nouvelles cartes Onslaught appelées Raid (disponible maintenant) et Express (débutant le 4 février), toutes deux exclusives aux consoles Sony.

Un autre élément qui attirera l’attention des fans est que la nouvelle carte Zombies arrivera le 4 février. Son nom est Firebase Z et c’est un scénario où l’équipe dirigée par Grigori Weaver concentrera son attention sur le dernier site où il y a eu une épidémie de zombies.

Trouver: Les 5 meilleurs jeux que vous pouvez obtenir dans l’AppGallery de Huawei

Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu de tir à la première personne en cliquant ici.