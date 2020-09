RISC-V est le développement le plus prometteur dans la recherche d’un processeur Open Source. Imagination Technologie et une startup appelée RIOS Laboratory travaillent sur un nouvel ordinateur monocarte utilisant ces types de puces. Il s’appelle PicoRio et la première version devrait être lancée ce trimestre.

Raspberry Pi a été une aubaine pour la création d’ordinateurs super bon marché, de taille minimale et pour un certain nombre de projets spectaculaires qui ne se terminent que là où s’arrête l’imagination de l’utilisateur. Des utilisateurs non réguliers, qui en bon nombre ont abordé ce type de développement et qui, avec ceux qui y étaient déjà, ont créé une communauté très intéressante. À la lumière de son succès, un groupe de concurrents a émergé qui, comme les framboises, utilisent des processeurs basés sur l’architecture ARM.

Alors que Raspberry Pi fonctionne généralement sur des distributions GNU / Linux open source, toutes les cartes à ce jour ont été livrées avec un processeur Broadcom ARM (libre de droits) avec quelques composants propriétaires. RISC-V est différent et l’objectif de la carte PicoRio est «ouvrir le code source du plus grand nombre de composants possible, y compris la disposition du processeur et du SoC principal, la disposition du chipset et de la carte, les pilotes de périphériques et le micrologiciel.

PicoRio ne sera pas une carte aussi utilisable qu’un Raspberry Pi car il est plus destiné aux développeurs qui souhaitent porter des logiciels sur des systèmes RISC-V et aux utilisateurs avancés qui se rapprochent de ce que cette architecture offre. Ce ne sera pas non plus aussi puissant avec spécifications comme suit:

Puce 28nm

4 cœurs de processeur RISC-V 64 bits à 500 MHz

1 noyau permanent RISC-V 32 bits

GPU Imagination PowerVR

Cache L2 de 512 Ko

Prend en charge les interfaces LPDDR4, USB 3.0, UART, I2C et SPI

Stockage MicroSD

Qu’est-ce que RISC-V et pourquoi est-il important?

PicoRio n’est que la première version de ce développement et on s’attend à ce que d’autres arrivent. RISC-V est un nouveau Architecture matérielle Open Source, qui vise à se positionner comme une alternative dans certains domaines d’utilisation à ARM qui domine le marché de la mobilité et aussi aux producteurs de puces x86, Intel et AMD, omniprésents dans les ordinateurs personnels et les serveurs.

RISC-V est né en 2010 à l’Université californienne de Berkeley et est aujourd’hui soutenu par plus de 80 entreprises technologie où Google, Qualcomm, NVIDIA, Samsung ou Micron se démarquent en tant que membres platine et en accueille d’autres aussi importants que Microsoft.

Son objectif est de développer une nouvelle conception de puces open source basée sur l’architecture RISC qui offre une manière plus économique de fabriquer des semi-conducteurs pour les nouvelles technologies telles que les véhicules autonomes, l’intelligence artificielle ou la réalité virtuelle ou les centres de données. Il est non seulement gratuit et ouvert sous licence Open Source, mais ne nécessite pas le paiement de redevances comme ARM et offre une plus grande flexibilité grâce à sa conception modulaire.

Certains médias critiques, en réponse aux failles de sécurité Meltdown et Spectre, ont appelé à « des changements en arrière dans l’ADN de base de l’industrie des semi-conducteurs et la façon dont les architectures de processeur sont conçues … Il faut arrêter de penser aux architectures système créées sous licence et développées en secret par des méga-entreprises comme Intel, AMD et même ARM », a expliqué le rédacteur en chef de la technologie de ZDNet, Jason Perlow, pariant sur ce type de développements ouverts.

Il existe un bon exemple où considérer Linux (et d’autres technologies FOSS associées qui composent la pile mondiale) comme un système d’exploitation conventionnel qui – au-delà de sa faible part de postes de travail grand public – est devenu une technologie logicielle fondamentale pour l’industrie.

Un processeur Open Source à grande échelle qui rivalise avec l’architecture x86 et les ARM est-il viable à l’avenir? Aussi sur les ordinateurs personnels? S’il y a un développement qui peut y parvenir, c’est RISC-V. Nous suivrons le sentier vers PicoRio.