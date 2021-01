Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Rod Breslau, l’un des journalistes esports les plus importants au monde, a été informé que ces derniers jours, des dizaines d’accusations d’abus, d’agressions sexuelles et de cas de comportement inapproprié avec des mineurs sont apparues dans le monde de l’esport au Brésil. , des cas impliquant des joueuses, des membres de la communauté, des streamers, etc.

au cours des 48 dernières heures, des dizaines de femmes de la communauté brésilienne du jeu, du streaming et de l’esport ont présenté de nombreux récits d’inconduite sexuelle et d’agression. Riot Games BR a déjà dû faire une déclaration, ne serait pas surpris si Twitch BR s’implique aussi – Rod Breslau (@Slasher) 6 janvier 2021

L’un des cas les plus notoires a été celui de Gabriel «MiT» Souza, qui est l’un des joueurs de League of Legends les plus suivis dans le pays, qui entretient également des relations avec Riot Games en tant que lanceur de tournois LoL compétitifs. Souza a été accusée de viol par sa victime Daneila Tatueira, qui grâce à son témoignage a pu faire connaître l’affaire. Souza a publié une déclaration dans laquelle il l’assure d’être dévastée et honteuse à cause de lui, assurant qu’il n’a pas réalisé les dégâts causés et que depuis ce qui s’est passé, il a évolué et mûri comme avant.

* alerte minou, abus * Isso é uma das coisas plus difficile que já fiz na minha vida, mais c’est quelque chose qui m’étonne depuis des années et je reviendrai toujours, la même est tentante de tout faire. pic.twitter.com/bx92Kp0T3H – daneila tatueira (@heartdan) 5 janvier 2021

Riot Games a déjà publié un communiqué dans lequel ils annoncent qu’ils ont déjà rompu leur relation de travail avec Souza et confirme qu’ils ne participeront pas à la saison 2021 de League of Legends.

Un cas très notoire a été celui de Fillipe «pancc» Martins, un joueur professionnel de Counter Strike, qui a été dénoncé par diverses personnes pour avoir eu des comportements et des conversations inappropriés avec des mineurs, principalement des adeptes. L’équipe d’esports à laquelle il appartient, Sharks, a déjà ouvert une enquête interne sur le comportement de son membre, donc dans ces jours ils se prononceront sur la question, par contre Martins a déjà complètement abandonné les réseaux sociaux.

O yng Sharks Esports a ouvert un processus interne pour accélérer tous les événements en tant que joueur Filipe “pancc” Martins et se positionnera publiquement lors de la conclusion de la procédure. – Yng Sharks Esports Team (@sharksesportsgg) 5 janvier 2021

Des cas comme celui de Martins et MiT ne sont que la pointe de l’iceberg dans un cas d’abus qui a secoué le Brésil et dans lequel des dizaines de joueurs ont partagé leurs plaintes et leurs expériences. Rod Breslau lui-même a assuré qu’il ne serait pas surprenant que Twitch Brésil prenne parti en la matière et commence à suspendre les comptes de certains streamers liés à ces affaires.

