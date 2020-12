Après avoir notifié sa disponibilité au milieu de l’année, et après avoir pu analyser l’amplificateur Movistar Smart WiFi 6, l’opérateur a annoncé sa disponibilité sur le territoire espagnol. Ce point d’accès, modem / routeur et répéteur peuvent déjà être achetés pour 129 euros.

Malgré le fait que la norme WiFi 6 ou 802.11ax soit avec nous depuis 2019, la plupart des routeurs commercialisés ils sont vendus encore sans implémenter cette norme. Ceci est plus visible dans les routeurs opérateurs: jusqu’à récemment, aucune entreprise n’offrait cette possibilité. Yoigo a presque prêt la distribution de son premier routeur WiFi 6. Et Movistar a enfin mis son tant attendu amplificateur wifi 6; qui est également un modem / routeur et un point d’accès.

Une plus grande couverture, plus de vitesse et compatible avec WiFi 6

L’appareil en question anticipait son achat depuis un certain temps. Il promettait une amélioration substantielle des réseaux domestiques tout en visant à résoudre deux problèmes clés: ne pas avoir une couverture suffisante et avoir une bande passante réduite dans la connexion. Avec le nouvel amplificateur Movistar Smart WiFi 6, les clients de cet opérateur bénéficieront d’un appareil complet pouvant fonctionner à la fois comme un modem / routeur (en remplacement du générique proposé par l’opérateur) et comme un prolongateur de couverture.

L’amplificateur Smart WiFi 6 promet d’augmenter la vitesse du réseau jusqu’à cinq fois, améliore la couverture de 30%, augmente la capacité du trafic WiFi jusqu’à quatre fois et réduit la consommation d’énergie, toujours selon Movistar. De plus, le Smart WiFi 6 étend la sécurité du réseau grâce au protocole WPA 3, diffuse en 2,4 et 5 GHz, peut être facilement installé, fonctionne comme un prolongateur de signal et incorpore deux ports Ethernet, entre autres fonctionnalités.

L’amplificateur Smart WiFi 6 est maintenant disponible sur la page d’achat Movistar: Il a un prix de 129 euros si l’utilisateur l’installe et 179 euros si Movistar est celui qui l’installe. Il s’agit d’un paiement unique et les frais de port ne sont pas inclus: ces frais s’élèvent à 7,30 euros.

