Les montres Huawei montrent toujours leur visage et cette Watch GT 2e est incroyable.

Écrit par Jacinto Araque sur Huawei

Les montres connectées sont l’un des accessoires qui s’adapte le mieux à notre smartphone, et en fait, je vous ai récemment parlé de mon expérience après des années d’utilisation de ce produit au quotidien, et comment cela pourrait vous aider, en s’intégrant dans votre routine et avec des bénéfices concrets comme, par exemple, pouvoir économiser la batterie de votre smartphone.

Et aujourd’hui, nous allons vous montrer une smartwatch de catégorie, avec un design que nous aimons et certaines caractéristiques qui en font l’un des meilleurs appareils que vous puissiez acheter pour son prix. Et maintenant qu’il est en vente sur Amazon, c’est l’une des meilleures opportunités pour l’acheter.

Huawei Watch GT 2e à prix réduit sur AliExpress, la meilleure opportunité de l’acheter

La Huawei Watch GT 2e, l’une des meilleures montres intelligentes du marché actuellement en termes de rapport qualité-prix, est Réduit sur AliExpress à près de 90 euros, et c’est l’un des meilleurs prix que le terminal ait eu depuis longtemps, donc, si c’était vous, je ne le penserais pas.

Huawei Watch GT 2eCaractéristiquesDimensions53mm x 46.8mm x 10.8mmEcran 1.39 pouces AMOLED, 454 x 454ProcesseurKirin A1CompatibilitéAndroid et iOSMémoire4GB ROM, 16MB RAMBattery455mAhAutreAccéléromètre, Magnétomètre, Gyroscope, Capteur de Fréquence Cardiaque, Baromètre, Capteur de Pression Air, GPS Protection Bluetooth 4.2 Résistance à l’eau et à la poussière. Submersible jusqu’à 5 ATM

C’est un appareil idéal pour entrer dans le monde des smartwatches, soit à partir de zéro, soit pour remplacer votre Xiaomi Mi Band. Et en gros il a toutes les fonctions que nous pouvons demander, y compris la gestion des notifications, qui nous permettra de voir les messages qui nous parviennent sur le mobile.

En plus de cela, il dispose de plusieurs modes sportifs pour enregistrer le sport que nous pratiquons et pouvoir mesurer nos temps et nos calories, en plus de, bien sûr, l’enregistrement des pas quotidiens, les heures de sommeil et la qualité de celui-ci.

