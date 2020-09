En partie à cause de l’échec du Sénat contrôlé par le GOP à adopter la dernière proposition de relance des coronavirus ces derniers jours, il est maintenant presque certainement garanti que les Américains ne recevront pas de nouveau contrôle de relance cette année.

C’est même si les contrôles de relance sont l’une des rares opportunités pour un accord bipartisan à Washington DC en ce moment, les contrôles étant quelque chose que les Américains reconnaissent en général comme étant nécessaires.

Le président Trump a lancé une nouvelle idée pour financer une nouvelle série de contrôles de relance, mais il a déclaré qu’elle nécessitait probablement l’approbation du Congrès.

Le président Trump est critiqué pour la réponse nationale qu’il a menée à la pandémie de coronavirus, ce qui est parfaitement approprié. Il est le chef de la direction du pays, avec tous les leviers de la vaste bureaucratie fédérale à sa disposition. De plus, ce que Trump a fait ou n’a pas fait après le coronavirus est, sans surprise, au centre de la campagne électorale présidentielle, surtout maintenant que le nouveau livre du journaliste du Washington Post Bob Woodward, Rage, comprend de nouvelles révélations accablantes sur le président dont tout le monde parle. .

Comparativement, pendant ce temps, le Congrès reçoit une fraction du blâme et des critiques de Trump concernant une réponse à la catastrophe du coronavirus, ce qui est malheureux. Encore une fois, par exemple, le Congrès a pris ce qui aurait dû être un montage facile d’une idée législative – le fait que tant d’Américains ont besoin d’aide sous la forme de nouveaux contrôles de relance, entre autres éléments d’un nouveau projet de loi de relance – et a encore échoué. faire progresser la nouvelle législation dans ce sens.

Il y a tellement de raisons de déballer dans la mesure où le Sénat contrôlé par le GOP n’a pas adopté son soi-disant projet de loi de relance «maigre» cette semaine. L’une des raisons est juste là dans le nom familier pour cela. Les républicains ont clairement indiqué qu’ils souhaitaient vivement maintenir le prix de toute nouvelle facture aussi bas que possible, tandis que les démocrates rétorquent qu’un paquet «maigre» allégé n’est pas ce que la vaste catastrophe du COVID-19 appelle.

Peut-être, et c’est un gros peut-être, que ce nouveau projet de loi aurait pu devenir père s’il incluait l’avantage de relance le plus populaire – des paiements directs aux Américains sous forme de nouveaux chèques de relance, comme les chèques de 1200 $ et 2400 $ qui ont été envoyés plus tôt cette année – mais même cet élément populaire était introuvable dans le dernier projet de loi.

Ce que cette défaite cristallise, au cas où quelqu’un serait incertain, c’est que nous sommes presque assurés de ne pas obtenir une nouvelle série de vérifications de relance avant la fin de 2020. Nous sommes maintenant dans les dernières étapes de ce qui sera le plus controversé et peut-être même les affrontements électoraux présidentiels les plus proches de notre vie, ce qui garantira que le bipartisme est introuvable. Si Joe Biden parvient à devenir élu 46e président en novembre, les derniers mois boiteux de l’administration Trump ne seront probablement pas non plus un moment de grande courtoisie, garantissant le maintien du statu quo.

En ce qui concerne les contrôles de relance, la moindre chance que nous puissions obtenir plus cette année semble en fait appartenir à Trump lui-même à ce stade. Ces derniers jours, il a lancé l’idée de puiser de l’argent dans une pile inutilisée de fonds fédéraux en ce moment. Mais il a reconnu qu’il ne pouvait pas le faire unilatéralement et qu’il aura besoin de l’approbation, vous l’avez deviné, du Congrès.

